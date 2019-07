Zé Roberto Burnier pede licença da GloboNews para tratar câncer

O âncora José Roberto Burnier, do telejornal "Em Ponto", pediu licença da GloboNews para fazer tratamento contra um câncer bucal. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, de Uol. Burnier deve ficar longe da telinha por pelo menos três meses para cuidar da saúde.

A doença foi descoberta pelo jornalista na semana passada e ele saiu de licença na sexta (19). Ainda não foi definido quem vai substituir Burnier no período, mas a decisão sairá ainda hoje.

O jornalista de 58 anos, nascido em Campinas, está na Globo desde 1983 - começou sua carreira na afiliada da emissora na cidade natal, a EPTV, e desde então não saiu mais da empresa.

Ele já trabalhou no "Globo Rural", foi responsável por anos pela cobertura do Congresso e apresentou o "Bom Dia São Paulo". Entrou na GloboNews no ano passado, ancorando o telejornal matinal que vai ao ar de segunda a sexta.

Anualmente, o Brasil registra 15 mil novos casos de câncer bucal - a maioria em homens. Tabagismo e álcool podem contribuir para a doença.