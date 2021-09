Zé Trovão é localizado pela PF em hotel no México e deve se entregar

Foragido há uma semana, o líder caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi localizado pela Polícia Federal escondido em um hotel no México e deve ser preso nesta quinta-feira (9). Caso isso de fato se concretize, ele deve ser transportado de volta ao Brasil.

Segundo o jornal Extra, os investigadores da PF vinham rastreando o paradeiro de Zé Trovão desde a quarta-feira da semana passada, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu uma ordem de prisão contra o caminhoneiro por incitar um ato antidemocrático no dia 7 de setembro.

Nesta quinta, o próprio Zé Trovão divulgou um vídeo nas suas redes sociais afirmando que havia sido localizado e que iria se entregar para ser preso. "Em alguns momentos, eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir, chega. Eu tô cansado disso, tá. Pra quem não sabe, eu estou no México e a embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou. Então em alguns momentos, provavelmente, a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso", declarou.

A investigação concluiu que ele havia deixado o Brasil antes da ordem de prisão, por meio de um voo para o México, e estava em um hotel na Cidade do México, capital do país.

Mesmo foragido, Zé Trovão continuou gravando vídeos e incitando os atos que perduram ainda nesta quinta-feira (9). Nos últimos dias, ele pediu aos caminhoneiros que fechassem as rodovias, movimento que ganhou força ontem e começou a perder força hoje, após pedidos diretos do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que enviaram áudio e vídeo com apelos, respectivamente.