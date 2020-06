Zeca Camargo e Tom Cavalcante podem substituir Lacombe, que foi afastado na Band

Um ano após sua estreia, o programa Aqui na Band irá passar por uma grande reformulação após a direção da emissora intervir na atração. Segundo o portal Notícias da TV, a primeira medida tomada foi o afastamento dos apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista, bem como o diretor-geral e criador do programa Vildomar Batista.

Outros profissionais da produção devem ser demitidos nesta quinta-feira (25). A partir de hoje até o dia 3 serão exibidas apenas reprises. Após a data, a atração voltará ao ar com uma nova roupagem sendo comandada por Mariana Godoy e mais um apresentador a ser contratado.

O nome dos sonhos da emissora para comandar a atração ao lado de Mariana é Zeca Camargo. O Notícias da TV adiantou que Zeca terá uma conversa decisiva com os diretores da Band na semana que vem, após o contrato do apresentador com a Globo se encerrar, o que ocorre no dia 30 de junho.

Outros nomes que estão em alta na emissora são Tom Cavalcante e Ronnie Von. Tom negocia com a emissora desde janeiro para estrelar um humorístico, mas agora pode ser encaixado neste projeto.

Reformulação

A principal razão da intervenção feita no Aqui na Band é uma briga interna da área de Entretenimento, onde o programa fica alocado, com o Jornalismo por causa de pautas tendenciosas em favor do presidente Jair Bolsonaro.

Três importantes diretores da emissora travaram uma guerra de bastidores por causa das pautas conservadoras do Aqui na Band. No início de maio, foi ao ar um debate com o tema "Quem mandou matar Jair Bolsonaro?", e Fernando Mitre e Rodolfo Schneider, respectivamente diretor nacional e diretor executivo de Jornalismo, tiveram por telefone discussões ríspidas com Vildomar Batista.

A crise ganhou um novo capítulo nesta semana. Na terça (23), foi ao ar um debate sobre conservadorismo, e os profissionais do Jornalismo consideraram inadequado o programa ter convidado o blogueiro Allan dos Santos, investigado pela Polícia Federal por disseminação de fake news.

O "novo" Aqui na Band será tocado pelo Jornalismo e pelo Entretenimento, representado pelo diretor artístico e de programação Antonio Zimmerle. Da atual equipe, só deverá ser preservado o chef Dalton Rangel.

Enquanto isso o futuro dos apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista têm futuro incerto na Band. Lacombe tem contrato até o fim do ano e, se aceitar, poderá reforçar o time de esportes da casa --que sofre com a paralisação principalmente do futebol.

Já Nathália também pode continuar por ter apoio de um setor influente da emissora e, por isso, poderá ser encaixada em futuros projetos.