Zeca Camargo pode sair da Globo e já negocia ida para Record

Com contrato na Globo vencendo em dezembro, Zeca Camargo se mostra insatisfeito com a sua atual situação na emissora carioca. Com este imbróglio, de acordo com o site Notícias da TV, o apresentador do "É de Casa" já estaria negociando com a Record, onde assumiria o comando do "Domingo Espetacular".

Zeca atualmente recebe cerca de R$ 300 mil na emissora dos Marinho e atua no regime PJ (pessoa jurídica). Para renovar o contrato, o ex-apresentador do Fantástico passaria a trabalhar sob o regime CLT. Como a carga tributária deste modelo é muito alta, a emissora ofereceu um salário inferior ao que ganha atualmente para compensar os gastos que terá com impostos, mas Zeca não concordou e já se mostrou inclinado a aceitar a oferta da Record.

Além disso, Camargo não goza do mesmo prestígio de outrora na Globo. O famoso vem perdendo espaço para Patrícia Poeta, sua colega no É de Casa. Além de se tornar o principal rosto do programa, ela passou a cobrir as férias de Ana Maria Braga no Mais Você, função que um dia coube a Camargo.

De acordo com o Notícias da TV, pessoas do alto clero da Record confirmam reuniões com Zeca e demonstram grande interesse em sua contratação. Caso mude de casa, o global reforçaria o time do Domingo Espetacular, que atualmente é apresentado por Eduardo Ribeiro, Patrícia Costa e Thalita Oliveira.

Desde a saída de Janine Borba, em maio, e da morte de Paulo Henrique Amorim (1943-2019), em julho, a Record busca um nome de peso da Globo para reforçar o elenco da principal atração de sua noite dominical.

Uma das sondadas foi Patrícia Poeta, que recusou a oferta. Em sua justificativa, usou o fato de ter vínculo com a emissora da família Marinho até 2021 e por sentir-se em ascensão na casa, já que se tornou a substituta oficial de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes.

Zeca surgiu como opção após a recusa de Patrícia, e as conversas têm sido animadoras para ambas as partes. O apresentador, que trabalha há 23 anos na Globo, ainda tenta melhorar as condições propostas pela empresa para a renovação de seu contrato.