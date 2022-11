Zeca Pagodinho revela que levou fãs para apartamento após pedido inusitado

Sem bem humorado e com diversas histórias para contar, o cantor Zeca Pagodinho foi o convidado da noite da última terça-feira (8), no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube. Na conversa, a apresentadora Fernanda Paes Leme quis saber de uma história que o cantor teria levado fãs ao apartamento que fica na Barra da Tijuca.

Segundo o artista, ele precisava ir ao shopping e não conseguia chamar um táxi. Um fã apareceu no carro com a família pedindo foto. Zeca, em troca da foto, comentou que faria o clique caso o fã o levasse ao centro comercial.

"Eu estava na porta do meu edifício esperando um táxi e parou um cara e a mulher atrás com duas crianças. 'Pô, tira uma foto com a gente?'. Aí eu disse: 'Só se você me deixar no Barra Shopping'. 'Levo' [disse o fã]", explicou o artista.

No entanto, o shopping estava fechado e Zeca precisou retornar ao apartamento. "Aí chegou no Barra Shopping, e tava fechado. Não tinha táxi, não tinha nada. Ele disse: 'Eu te levo de volta'. Então, vou aproveitar que se vai em casa, você vai conhecer minha mulher e meus filhos", contou.

A situação foi compartilhada diversas vezes pelos seguidores nas redes sociais.