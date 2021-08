Zeca Pagodinho sugere 'levantamento de copo' nas Olimpíadas de 2024

Antes restrita às competições de atletismo, os Jogos Olímpicos abriram as portas para diversas outros esportes ao longo dos anos. Mesmo já com 46 modalidades, do softball ao skate, há quem defenda a inclusão de mais categorias, como o futsal, sinuca e... levantamento de copo!

Ao menos essa foi a sugestão dada pelo cantor, e candidato à atleta, Zeca Pagodinho em publicação no Twitter.

O artista sugeriu, além do "Levantamento de Copo", outras modalidades como "surf em rio, vôlei aquático, sinuquinha e pipa". De acordo com ele, esses seriam esportes acessíveis, podendo ser praticados em qualquer lugar.

Fãs de Zeca se divertiram nos comentários. "O melhor que nós temos", disse uma seguidora. "Sou do time do levantamento de copo!", brincou outra. "Paris 2024 o Brasil chega firme em busca de medalhas", escreveu uma internauta sobre as modalidades.