Zelador linchado não aceitava fim da relação e esfaqueou ex-mulher, diz advogado

Clécio foi morto após ser espancado em circunstâncias que serão investigadas pela Polícia Civil (Foto: Reprodução)

A cuidadora de idosos Joyce Marques Ramos, 39 anos, nega que tenha “armado” emboscada para que o ex-companheiro, o zelador Clécio Conceição Matos, 39, fosse assassinado por traficantes, na noite deste domingo (21), como acusam os familiares do rapaz. Clécio, que chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), morreu após ser espancado em circunstâncias ainda não esclarecidas pela Polícia Civil.

Representante da vítima, o advogado Marcelo Duarte procurou o CORREIO, na noite desta segunda-feira (22), e deu uma outra versão da história. Segundo ele, o zelador esfaqueou a cuidadora de idosos em frente à residência em que o casal morava, na Chapada do Rio Vermelho. Segundo Marcelo, Clécio, com quem a cliente tem uma filha de 3 anos, não aceitava o fim do relacionamento de sete anos.

“Ela me procurou hoje de manhã, toda ensanguentada. A criança vestia roupa de adulto, porque sequer teve tempo de pegar qualquer coisa. Assim que ele deu uma facada nela, Joyce simplesmente pegou a filha e correu, buscou ajuda na casa dos patrões, pessoas com quem ela sempre pôde contar”, disse o advogado, afirmando que a cuidadora prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro de Brotas, na manhã de hoje.

O advogado contou, ainda, que Clécio usou uma faca tipo peixeira, e, ao se defender, Joyce acabou ferida na mão. “Ela tem uma lesão de defesa. A dinâmica é que ela é atacada, bota a mão e a faca penetra. Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brotas, a princípio. Também já realizou o exame de corpo de delito e divulgaremos o laudo assim que sair o resultado”, acrescenta Marcelo.

As informações do representante de Joyce dão conta que a mulher morava sozinha há cerca de sete meses, desde que se separou oficialmente do zelador. Clécio, no entanto, continuava com a rotina de visitar a criança e, acrescentou advogado, aproveitou uma das oportunidades para cometer o crime.

Vítima afirma ter sido esfaqueada por ex (Foto: Reprodução)

‘Ela sentiu maldade’

À reportagem, Marcelo disse que a cliente relatou que o ex-companheiro esteve na casa dela ontem à noite, já armado. “Ela estava em um supermercado, em frente. Ele subiu, onde a filha estava, e ela continuou embaixo. “Ele ficou gritando ela, que sentiu a maldade e negou. O rapaz aí desceu e começou a indagar coisas, e chegou a dar um tapa nas costas dela e, em seguida, o golpe de faca. Ela, assustada, gritou por socorro, e foi aí que a população caiu em cima dele”.

Ele garantiu que Joyce sequer conhece traficantes da região. “(Ela é) Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, cuida de uma idosa, na Barra, e é muito querida por todos. Ela está apavorada com tudo isso, com medo dos julgamentos prévios e nós vamos provar que ela nunca agrediu o ex-companheiro e, sim, foi agredida”, afirma ele, ao acrescentar que não está cobrando para representar a mulher.

O crime aconteceu por volta das 19h, ainda de acordo com o advogado. A peixeira que teria sido utilizada por Clécio, segundo Marcelo, não foi encontrada. reportagem teve acesso às imagens que mostram um ferimento grave, com lesão exposta, em uma das mãos da cuidadora de idosos.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil informou, por meio da assessoria de comunicação, que as informações registradas no boletim de ocorrência do HGE são relatos preliminares passados à Polícia Militar, e que ainda não é possível atestar a veracidade do que consta na ocorrência.