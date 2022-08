Zelito Miranda foi o 'rei do forró temperado'; relembre biografia

Natural de Serrinha, a 175 km de Salvador, nascido em 1956, Zelito Miranda, o Cabeludo, começou na música apenas aos 27 anos. O cantor, antes de se firmar nos palcos da vida, foi ator, escritor e tentou passar pelo MPB, rock e teve a honra de tocar no Novos Bárbaros, grupo de sucesso estrondoso nos anos 80.

Mas, por conta da sua influência com o rock, ao desembarcar no mundo do forró, Zelito ficou conhecido como o 'Rei do Forró Temperado', som que tinha a influência de outros ritmos, sem deixar de lado o gênero principal. Com mais de 43 anos de carreira, ele teve no currículo mais de 200 canções importantes para a música brasileira e faleceu defendendo a cultura e tradição do forró.

O cantor se tornou uma das maiores referências da música junina na Bahia, inclusive, se tornando o pioneiro nos ensaios de forró em casas noturnas de Salvador. Gravou um disco que chamava de MPN (Música Popular Nordestina), conseguindo seguir com a cultura de Luiz Gonzaga em sua carreira.

Entre os sucessos que adquiriu em mais de quatro décadas, Zelito Miranda tem Fulorô, Forró na Casa do Zé e Trem do Forró. Além disso, o artista foi o grande anfitrião do projeto que levou centenas de pessoas para o Parque da Cidade, na capital baiana, entre os meses de janeiro e junho. O “Forró no Parque com Zelito Miranda e convidados” era bastante esperado por turistas e baianos. No meio da pandemia, o cantor esteve no São João do CORREIO, no YouTube, fazendo live e levando o forró para a casa dos baianos. Um dos últimos eventos que o artista fez foi no 2° Arraiá dos Jornalistas, no dia 30 de junho.

Morte

Zelito Miranda morreu na madrugada desta sexta-feira (12), em Salvador. O cantor estava em casa com a família, quando passou mal e veio a óbito. Segundo informações da assessoria do artista, a causa foi problemas pulmonares. Segundo nota enviada à imprensa, o sepultamento do artista vai acontecer nesta sexta-feira (12), às 16h30, no cemitério Bosque da Paz.