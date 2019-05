Zezé Di Camargo comenta entrevista polêmica de Zilu: 'É triste'

O cantor Zezé Di Camargo comentou uma entrevista recente que a ex-mulher, Zilu Camargo, deu para o programa "A Hora do Faro", da Record. O sertanejo respondeu a uma fã que fez uma alusão ao tema.

"Sabe o que eu fico chateada? É que quando a história da sua vida pessoa aparece na mídia é só para te difamar”, dizia o comentário. Zezé concordou. “Já tem dez anos isso e eles repetem a mesma história. É triste, viu”.

Zilu falou no programa de quando começou a descobrir traições do então marido. Segundo ela, Zezé sempre "deu escapulidas" ao longo da relação. “Olha, foi tão maluco essa história. O Zezé sempre foi uma pessoa muito presente como marido, como pai. Então eu não tinha como saber que tinha outra pessoa na vida dele”, disse. “Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Eu sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Ai quando surgiu essa pessoa que está com ele hoje, eu tentei salvar por três anos meu casamento”, finalizou.

A empresária falou também da relação que tem com Graciele Lacerda, hoje noiva de Zezé, garantindo que não deseja mal a ela. “Eu nunca consegui ter um sentimento contra ela, para mim é como se ela não existisse”.

A separação foi difícil e Zilu contou que chegou a pensar em tirar a própria vida. "Eu não aguentei. Na verdade, fui internada três vezes, tive uma depressão profunda. Fiquei em Miami por dois anos com depressão, de ir até para o hospital. De pensar em tirar a própria vida. Um monte de coisas. Eu morri por dois anos". Pensar nos filhos a fez desistir de se matar. "Eu falei: Como eles conseguiriam conviver com isso? Como eles olhariam para o pai?".