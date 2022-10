Zezé Motta é alvo de ataques racistas nas redes após revelar voto

Depois de revelar seu apoio ao candidato Lula (PT), na eleição presidencial, a atriz Zezé Motta passou a receber ataques racistas nas redes sociais. A situação foi exposta pela própria atriz que publicou print de comentários em um vídeo postado em outra rede social.

"Tem uma turma de bolsonaristas que resolveu me atacar, desde semana passada tá sendo esse porre, que gente é essa?", escreveu a artista em sua conta do Twitter.

O comentário destacado pela atriz é de um usuário que usa a foto do candidato Jair Bolsonaro (PL) no perfil. "A sinhá moça tá te chamando", escreveu. Em outro comentário, o autor dos ataques diz: "Estou precisando de diarista depois vc me manda seu currículo."

"Esse indivíduo aqui, resolveu me fazer essa proposta lá no Instagram. Que nível, asco, escrotidão…", desabafou. No vídeo, Zezé Motta aparece mudando o símbolo de uma arma com a mão para a letra 'L', fazendo referência ao nome do ex-presidente. "A quem interessar possa… #viravoto", escreveu na legenda do post.