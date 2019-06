Zona azul: guardadores vão começar a operar com máquinas digitais

Depois dos aplicativos para compra de cartela digital da Zona Azul, em breve os guardadores de carro também vão passar a usar a tecnologia para cobrar pelo estacionamento nas 11069 vagas regularizadas em Salvador. O prefeito ACM Neto vai apresentar nesta segunda-feira (3), o novo modelo de cobrança da Zona Azul desenvolvido pelo sindicato ligado aos guardadores de veículos (Sindguarda).

A mudança, que tem o aval da Transalvador, envolve o fim das cartelas impressas e o uso de máquinas digitais que aceitarão dinheiro, débito e crédito. Todos os detalhes serão apresentados pelo prefeito e pelo superintendente da Transalvador, Fabrizio Muller inclusive os primeiros bairros a adotar o novo modelo, que irá funcionar em conjunto com os 11 aplicativos já cadastrados no Zona Azul Digital, que passou a funcionar na capital baiana em outubro do ano passado.

Atualmente, para utilizar o serviço da Zona Azul digital, o cidadão munido de smartphone com acesso à internet baixa um dos aplicatos e fazer o cadastro com nome, endereço de e-mail e placa de veículo, podendo incluir mais de um veículo. Após esta etapa, o cliente vai comprar créditos utilizando cartões ou boleto bancário.

A ativação da cartela digital poderá ser feita na hora de estacionar. Outros recursos estão inseridos nas plataformas, como GPS que vai indicar o logradouro, sugerindo as regras do local. Esses parâmetros servem de guia para indicar, por exemplo, o tempo limite de estacionamento. Será possível até programar um alerta no celular para que o motorista saiba do vencimento da cartela minutos antes do fim do prazo.

Em fevereiro, a Transalvador anunciou duas mudanças no serviço: os usuários do aplicativo passaram a poder renovar as cartelas de curta duração, além de poderem reservar as vagas, tudo isso com apenas um clique - com a ajuda do celular. Com a mudança, os usuários podem renovar por uma vez a cartela eletrônica de curta duração (2 horas). Ou seja, o tempo máximo de permanência nas vagas de curta duração passa a ser de 4 horas.