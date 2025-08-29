SAÚDE PÚBLICA

Como cuidar da saúde mental? Feira de Santana promove ações no Setembro Amarelo

A programação se estende por diversas frentes, incluindo palestras, distribuição de materiais informativos e a ampliação do acesso a atendimentos

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:41

Feira de Santana terá série de atividades em alusão à campanha Setembro Amarelo Crédito: Fátima Brandão/Pref. Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Fundação Hospitalar, irá promover ao longo do mês uma vasta programação em alusão ao Setembro Amarelo, campanha voltada à valorização da vida e à prevenção ao suicídio. As atividades, que buscam promover a saúde mental em Feira de Santana, ocorrerão em todas as unidades de saúde administradas pela autarquia, incluindo rodas de conversa, palestras e mutirões de atendimento médico especializado.

As ações contarão com a participação de profissionais do Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher, que conduzirão rodas de conversa sobre saúde mental. A programação se estende por diversas frentes, incluindo palestras, distribuição de materiais informativos e, crucialmente, a ampliação do acesso a atendimentos. Gilberte Lucas, diretora-presidente da Fundação Hospitalar, destaca a importância da iniciativa.

“Em 10 de setembro, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e esta é uma data que deve ser lembrada durante todo o mês. Por isso, vamos realizar ações de conscientização e ampliar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos com diversas especialidades, incluindo psicólogos e psiquiatras no Ambulatório de Saúde da Mulher”, destacou a gestora.

Um dos destaques da programação ocorrerá no dia 13 de setembro, data que marca o primeiro aniversário de funcionamento do Ambulatório de Saúde da Mulher. Para celebrar, será realizada uma programação especial com um mutirão de consultas ginecológicas e atendimentos focados em planejamento familiar.

“Nesta data tão simbólica para o empoderamento feminino, reforçamos o nosso compromisso com a saúde das mulheres. Oferecemos atendimentos médicos especializados exclusivamente para elas, com marcação via Central de Regulação e também na própria unidade. Neste dia, teremos um mutirão de consultas ginecológicas e planejamento familiar, com foco nos contraceptivos de longa duração”, acrescentou Gilberte Lucas.

Além dos atendimentos, o dia contará com bate-papos com profissionais de saúde, ginástica laboral e distribuição de lanches, visando também a promoção do bem-estar dos colaboradores da unidade.

A campanha Setembro Amarelo em Feira de Santana foi desenhada para ter um alcance amplo. Além do Hospital da Mulher, outras unidades geridas pela Fundação Hospitalar estarão envolvidas, como o CMPC, o CMDI Maria Quitéria, a unidade de Baraúnas, o Laboratório de Análises Clínicas do HIPS, o Ambulatório de Pediatria e a Casa de Parto Natural.

As atividades serão realizadas nos próprios ambientes de trabalho, com a intenção de identificar possíveis sinais de sofrimento psíquico que, muitas vezes, passam despercebidos na rotina. A Fundação Hospitalar reforça que a campanha é uma oportunidade para estimular o acolhimento, a escuta ativa e o aprendizado contínuo entre os profissionais e a comunidade.