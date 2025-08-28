MUDANÇAS

Curso para taxista em Feira de Santana agora tem 32h e novas regras; saiba

A formação inclui módulos sobre relações humanas, direção defensiva e um tema específico sobre o decreto municipal

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:09

A Semob divulgou as novas regras para o curso para taxista em Feira de Santana Crédito: Izinaldo Barreto/Pref. Feira de Santana

Os taxistas de Feira de Santana terão que passar por um novo curso de capacitação profissional para exercer a atividade. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estabeleceu, em portaria publicada nesta quinta-feira (28), um novo currículo obrigatório com 32 horas de duração. A formação inclui módulos sobre relações humanas, direção defensiva e, como novidade, um tema específico sobre o decreto municipal que regulamenta o serviço de táxi na cidade.

A medida, detalhada na Portaria nº 012/2025, visa adequar a formação dos profissionais à legislação federal e às novas regras municipais, visando padronizar ações e garantir mais segurança e qualidade no transporte individual de passageiros.

Conforme a publicação, a certificação no curso de capacitação será um requisito obrigatório para o cadastramento do profissional no sistema. Além disso, os condutores aprovados terão a informação registrada no campo "observações" da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O que será ensinado no novo curso?

O conteúdo programático foi dividido em cinco módulos, com diferentes cargas horárias, abrangendo desde o comportamento do profissional até noções de mecânica. A estrutura é a seguinte:

1. Relações Humanas (14 horas): O módulo mais extenso, focado na imagem do taxista, postura, higiene, responsabilidade, e no atendimento a públicos específicos como gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Também aborda o controle do estresse e os riscos do uso de álcool e drogas.

O módulo mais extenso, focado na imagem do taxista, postura, higiene, responsabilidade, e no atendimento a públicos específicos como gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Também aborda o controle do estresse e os riscos do uso de álcool e drogas. 2. Direção Defensiva (8 horas): Ensina conceitos para evitar acidentes, especialmente com pedestres, motociclistas e ciclistas, além de técnicas de embarque e desembarque seguro de passageiros.

Ensina conceitos para evitar acidentes, especialmente com pedestres, motociclistas e ciclistas, além de técnicas de embarque e desembarque seguro de passageiros. 3. Primeiros Socorros (2 horas): Noções básicas de como agir em acidentes, incluindo o acionamento de recursos de emergência (bombeiros, polícia, ambulância) e os cuidados iniciais com a vítima.

Noções básicas de como agir em acidentes, incluindo o acionamento de recursos de emergência (bombeiros, polícia, ambulância) e os cuidados iniciais com a vítima. 4. Mecânica e Elétrica Básica (4 horas): Conhecimentos sobre o funcionamento do veículo, incluindo motor, sistemas elétricos, suspensão e freios, com foco na manutenção preventiva.

Conhecimentos sobre o funcionamento do veículo, incluindo motor, sistemas elétricos, suspensão e freios, com foco na manutenção preventiva. 5. Decreto Municipal nº 14.087/2025 (4 horas): Esta é a principal novidade. Os taxistas terão aulas específicas sobre a legislação municipal que rege a profissão, abordando requisitos para habilitação, regras da vistoria, proibições, infrações e penalidades.

As instituições que oferecerão o curso deverão ser regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e autorizadas pelo Detran ou pelo Ministério da Educação (MEC).