Curso para taxista em Feira de Santana agora tem 32h e novas regras; saiba

Alan Pinheiro
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:09
Os taxistas de Feira de Santana terão que passar por um novo curso de capacitação profissional para exercer a atividade. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estabeleceu, em portaria publicada nesta quinta-feira (28), um novo currículo obrigatório com 32 horas de duração. A formação inclui módulos sobre relações humanas, direção defensiva e, como novidade, um tema específico sobre o decreto municipal que regulamenta o serviço de táxi na cidade.
A medida, detalhada na Portaria nº 012/2025, visa adequar a formação dos profissionais à legislação federal e às novas regras municipais, visando padronizar ações e garantir mais segurança e qualidade no transporte individual de passageiros.
Conforme a publicação, a certificação no curso de capacitação será um requisito obrigatório para o cadastramento do profissional no sistema. Além disso, os condutores aprovados terão a informação registrada no campo "observações" da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O conteúdo programático foi dividido em cinco módulos, com diferentes cargas horárias, abrangendo desde o comportamento do profissional até noções de mecânica. A estrutura é a seguinte:
As instituições que oferecerão o curso deverão ser regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e autorizadas pelo Detran ou pelo Ministério da Educação (MEC).
*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial