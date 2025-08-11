Acesse sua conta
Prefeitura de São Sebastião do Passé abre concurso público com salários de até R$ 5 mil

O edital do concurso detalha a distribuição das vagas para áreas da administração municipal, todas com 40 horas semanais

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:17

Concurso público é anunciado no RS
Concurso público é aberto para a Prefeitura de São Sebastião do Passé Crédito: Shutterstock

Um novo concurso público destinado ao preenchimento de 11 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva na Prefeitura de São Sebastião do Passé foi aberto nesta segunda-feira (11). As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.

Vagas, Cargos e Remuneração

O edital do concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé detalha a distribuição das vagas para diversas áreas da administração municipal, todas com uma carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade e, quando aplicável, possuir registro ativo no respectivo conselho de classe. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

  • Auditor Fiscal: 2 vagas
  • Agente de Fiscalização do Meio Ambiente: 1 vaga
  • Agente de Fiscalização e Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal: 1 vaga
  • Agente de Trânsito e Transporte: 2 vagas
  • Fiscal de Vigilância Sanitária: 2 vagas
  • Auxiliar de Fiscalização de Serviços Públicos: 2 vagas
  • Agente de Posturas Municipais: 1 vaga

Inscrições e Etapas da Seleção

Os interessados em participar do certame deverão realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, o IBPTEC, no período de 11 a 24 de agosto de 2025. A taxa de inscrição varia de R$ 77,00 (nível médio/técnico) a R$ 118,00 (nível superior).

Candidatos que se enquadrem nos critérios do edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição nos dias 11 e 12 de agosto de 2025. O processo de seleção dos candidatos será realizado em duas etapas principais:

Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória, agendada para o dia 29 de setembro de 2025. A avaliação abordará questões de língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos para cada cargo.

Prova de Títulos: Classificatória, aplicável aos cargos de nível superior, conforme os critérios de pontuação especificados no edital.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Leia o edital completo abaixo:

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

