POLÍTICA

ACM Neto confirma presença na Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira

Pombo Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:07

ACM Neto na Lavagem do Bonfim Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, acompanha nesta quinta-feira (15) a programação da Lavagem do Bonfim, em Salvador.

A agenda começa às 7h30, com concentração em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. Às 8h, ele participa da cerimônia religiosa realizada na Basílica.