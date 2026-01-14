ACM Neto confirma presença na Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:07
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, acompanha nesta quinta-feira (15) a programação da Lavagem do Bonfim, em Salvador.
A agenda começa às 7h30, com concentração em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. Às 8h, ele participa da cerimônia religiosa realizada na Basílica.
Na sequência, ACM Neto segue junto aos fiéis no percurso tradicional de aproximadamente 8 quilômetros até a Colina Sagrada, no Bonfim.