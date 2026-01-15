POLÍTICA

Ano eleitoral será aberto hoje com Lavagem do Bonfim

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:30

Além da fé, festa do Bonfim vira termômetro político em ano eleitoral Crédito: Wuiga Rubini/GovBA

Com a presença dos principais pré-candidatos ao governo da Bahia, a Lavagem do Senhor do Bonfim, realizada nesta quinta-feira (15), marca a abertura simbólica do ano eleitoral no estado. Embora quatro nomes estejam colocados, a tendência é que apenas três, de fato, disputem o Palácio de Ondina nas eleições deste ano.

A Lavagem do Bonfim é um dos primeiros grandes eventos do ano a reunir as principais lideranças políticas de diferentes campos, com ampla exposição pública e cobertura da imprensa.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, com 41%, segundo levantamento da Quaest, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) participará da festa ao lado do atual prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que é pré-candidato à Presidência da República.

No fim do ano passado, durante evento realizado em Porto Seguro, no extremo sul do estado, ACM Neto confirmou publicamente sua candidatura ao governo baiano. Questionado pelo prefeito do município, Jânio Natal (PL), sobre a disputa, foi direto: “Respondendo a sua pergunta de forma direta e objetiva. Sim, sou candidato a governador da Bahia”, declarou, sob aplausos.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também estará presente na Lavagem do Bonfim. Ele deve ser acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e de aliados políticos. O petista já confirmou que buscará a reeleição em 2026.

Outro nome que marcará presença no evento é o ex-ministro e presidente estadual do PL, João Roma, também pré-candidato ao governo. Nos bastidores, porém, cresce a expectativa de que Roma retire sua candidatura para apoiar ACM Neto e passe a disputar uma vaga no Senado pela oposição.