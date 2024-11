VIOLÊNCIA NO ESTADO

Após a Bahia liderar em número de facções, ACM Neto afirma: 'Somos líderes só em coisas negativas'

Estado lidera número de organizações criminosas no Brasil, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, usou suas redes sociais neste domingo (10) para compartilhar um mapa que revela que a Bahia lidera o ranking de facções criminosas no país .

Segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça, o estado baiano conta com 21 organizações criminosas, enquanto Minas Gerais, o segundo colocado, possui 11.

Em sua postagem, Neto afirmou: “Vocês já pensaram que a Bahia só é líder em coisas negativas? Estado mais violento e com o pior índice de desemprego do Brasil e na zona de rebaixamento da educação pública. Agora, mais uma estatística confirma essa triste realidade: somos o estado que tem mais facções em todo o Brasil, com 21".