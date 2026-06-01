Bisneto de 12 anos surpreende Sarney com pergunta sobre o fim da escala 6x1

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Juliana Rodrigues
Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:17
A mobilização nacional em torno do fim da escala 6x1 ganhou um capítulo de bastidor que pegou o mundo político de surpresa. O ex-presidente José Sarney quebrou o silêncio sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a jornada de trabalho no país após ser cobrado dentro de casa por seu bisneto, Bruno, de apenas 12 anos.
Fim da escala 6x1
Em uma publicação reflexiva em seu perfil oficial no Instagram, o político de 96 anos relatou o choque com a maturidade do garoto, que consome o noticiário político regularmente;
José SarneyEx- presidente
O ex-presidente admitiu que tentou desviar do assunto para não impor sua visão, mas foi pressionado novamente pelo jovem. Ao ser questionado sobre o motivo de defender a mudança, Bruno respondeu que a redução seria "mais justo" para quem trabalha. A simplicidade do bisneto fez Sarney assumir publicamente sua posição favorável à mudança constitucional.
O debate familiar narrado por Sarney coincide com a consolidação da PEC nº 221/19 no Congresso Nacional. Sob a articulação política do presidente da Câmara, Hugo Motta, o projeto original que previa um limite de 36 horas semanais acabou avançando para um consenso mais palatável para o empresariado e setores como o comércio, estabelecendo 40 horas semanais com dois dias de repouso remunerado e extinguindo oficialmente o modelo 6x1.
A proposta obteve uma vitória esmagadora, registrando apenas 19 votos contrários no plenário. Para Sarney, esse placar expressivo reflete o acerto em buscar a moderação econômica, endossando uma análise recente do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre a necessidade de conciliação;
José SarneyEx- presidente
Sarney utilizou o episódio para traçar um paralelo histórico sobre como as redes sociais mudaram a velocidade das decisões em Brasília. Ele relembrou a obra Jornal de Timon, do historiador maranhense João Lisboa, que detalhava o "Palmômetro" ou aplausômetro na Antiguidade um sistema que media o desejo do povo e o resultado eleitoral pelo barulho das palmas em praça pública.
Na visão do ex- presidente, o engajamento digital em torno da escala 6x1 funciona exatamente como essa ferramenta histórica, agindo como uma espécie de democracia direta moderna que força o Congresso a agir.
Ao concluir o texto, Sarney alinhou o Brasil às tendências internacionais de mercados que já adotam a jornada reduzida e encerrou o anúncio de seu voto favorável com tom descontraído;
José SarneyEx- presidente