POLÍTICA

Bisneto de 12 anos surpreende Sarney com pergunta sobre o fim da escala 6x1

Em desabafo sincero na web, o político de 96 anos compara a pressão das redes sociais sobre deputados ao "palmômetro" da antiguidade e defende semana de cinco dias

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:17

Ex- presidente José Sarney Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A mobilização nacional em torno do fim da escala 6x1 ganhou um capítulo de bastidor que pegou o mundo político de surpresa. O ex-presidente José Sarney quebrou o silêncio sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a jornada de trabalho no país após ser cobrado dentro de casa por seu bisneto, Bruno, de apenas 12 anos.

Fim da escala 6x1 1 de 6

Em uma publicação reflexiva em seu perfil oficial no Instagram, o político de 96 anos relatou o choque com a maturidade do garoto, que consome o noticiário político regularmente;

"Meu bisneto, Bruno, de 12 anos, me surpreende sempre com perguntas de gente grande, já que ele tem acesso, pela leitura de jornais e revistas, à pauta política. Foi assim que, de supetão, ele me perguntou: — Meu bisavô, o senhor é a favor ou contra a jornada de trabalho cinco dias?" José Sarney Ex- presidente

O ex-presidente admitiu que tentou desviar do assunto para não impor sua visão, mas foi pressionado novamente pelo jovem. Ao ser questionado sobre o motivo de defender a mudança, Bruno respondeu que a redução seria "mais justo" para quem trabalha. A simplicidade do bisneto fez Sarney assumir publicamente sua posição favorável à mudança constitucional.

O texto aprovado na Câmara e o equilíbrio nos negócios

O debate familiar narrado por Sarney coincide com a consolidação da PEC nº 221/19 no Congresso Nacional. Sob a articulação política do presidente da Câmara, Hugo Motta, o projeto original que previa um limite de 36 horas semanais acabou avançando para um consenso mais palatável para o empresariado e setores como o comércio, estabelecendo 40 horas semanais com dois dias de repouso remunerado e extinguindo oficialmente o modelo 6x1.

A proposta obteve uma vitória esmagadora, registrando apenas 19 votos contrários no plenário. Para Sarney, esse placar expressivo reflete o acerto em buscar a moderação econômica, endossando uma análise recente do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre a necessidade de conciliação;

"O desafio está menos em escolher entre proteção social e dinamismo econômico e mais em compatibilizar os dois setores." José Sarney Ex- presidente

Sarney utilizou o episódio para traçar um paralelo histórico sobre como as redes sociais mudaram a velocidade das decisões em Brasília. Ele relembrou a obra Jornal de Timon, do historiador maranhense João Lisboa, que detalhava o "Palmômetro" ou aplausômetro na Antiguidade um sistema que media o desejo do povo e o resultado eleitoral pelo barulho das palmas em praça pública.

Na visão do ex- presidente, o engajamento digital em torno da escala 6x1 funciona exatamente como essa ferramenta histórica, agindo como uma espécie de democracia direta moderna que força o Congresso a agir.

Ao concluir o texto, Sarney alinhou o Brasil às tendências internacionais de mercados que já adotam a jornada reduzida e encerrou o anúncio de seu voto favorável com tom descontraído;