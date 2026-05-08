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CNH sem autoescola: o balanço da 'uberização' após 5 meses de vigor da nova lei

Abertura do mercado para instrutores autônomos reduz custos em até 75%, mas levanta alertas sobre segurança viária e rigor na formação.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:00

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores Crédito: Reprodução/Freepik

O mercado de formação de condutores no Brasil passa por sua mais profunda transformação estrutural com a consolidação do novo modelo da CNH. Devido à reconfiguração de preços — com variações que chegam a 75% —, o embate atinge a linha de frente da segurança viária.

Se por um lado a eficiência e a redução de custos para o consumidor são evidentes, por outro, a regulação precisa correr para evitar um colapso na qualidade técnica da formação.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

Eficiência Digital e Qualificação Técnica

O sistema atual permite que o aluno gerencie sua jornada de aprendizagem como quem solicita um transporte por aplicativo. Essa autonomia força os instrutores e as autoescolas a buscarem melhores avaliações na plataforma para garantir demanda.

No entanto, entidades do setor demonstram preocupação com o "ensino por resultado". O temor é que a pressão por custos menores reduza o rigor necessário na instrução prática, impactando a médio prazo os índices de segurança e a qualificação de novos motoristas no mercado de logística.

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Atualmente, dois perfis podem ministrar aulas: os instrutores vinculados aos CFCs (autoescolas) e os instrutores autônomos. Estes últimos devem possuir curso de formação pedagógica e realizar o treinamento específico disponibilizado pela Senatran, não bastando apenas ser uma pessoa habilitada.

O papel do Estado na nova regulação

O sucesso desse modelo depende da capacidade dos órgãos de trânsito em fiscalizar profissionais independentes. Embora a integração de dados no sistema permita um rastreamento preciso das horas-aula via telemetria e biometria, o controle sobre a metodologia aplicada pelo instrutor autônomo ainda é um "ponto cego" para os Detrans estaduais.

Para o governo, o foco é manter a desoneração do processo sem permitir que a "uberização" do trânsito se traduza em insegurança nas vias públicas.

Tags:

Trânsito Cnh Politica

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