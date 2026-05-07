POLÍTICA

CNH sem taxa de aula teórica: economia já soma R$ 1,8 bi e Bahia lidera ranking

Digitalização do curso permite que candidatos estudem por conta própria, eliminando gastos de até R$ 1.000 em salas de aula físicas; na Bahia, medida impulsiona acesso para trabalhadores de aplicativo

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:00

Aulas teóricas gratuitas para tirar a CNH geram economia bilionária para motoristas no Brasil Crédito: Foto: Marcio Ferreira/MT

A gratuidade do curso teórico, viabilizada pela plataforma digital CNH do Brasil, já poupou R$ 1,8 bilhão aos candidatos à habilitação em todo o país. O modelo, que permite ao aluno cumprir a carga horária teórica de forma remota e autônoma, tem em Minas Gerais e na Bahia os seus maiores exemplos de adesão e economia.



No cenário regional, a Bahia surge como um dos principais beneficiados por essa digitalização. No estado, onde o custo da formação sempre pesou no orçamento do trabalhador, a adesão à plataforma acelerou a democratização do documento. Para o baiano, a CNH vai muito além da identidade: é, acima de tudo, uma ferramenta de sobrevivência e geração de renda em um mercado de trabalho cada vez mais dependente da logística e do transporte por aplicativo.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

A iniciativa do Ministério dos Transportes elimina taxas que superavam R$ 1.000, aliviando o orçamento das famílias.

Ao democratizar o acesso à habilitação, a medida gera um impacto financeiro direto que cresce a cada reajuste do setor. É um passo decisivo para reduzir o "custo Brasil" na formação de novos condutores.

Bahia no topo do ranking

No cenário regional, a Bahia surge como um dos principais beneficiados por essa digitalização. No estado, onde o custo da formação sempre pesou no orçamento do trabalhador, a adesão à plataforma acelerou a democratização do documento.

Para o baiano, a CNH vai muito além da identidade e é, acima de tudo, uma ferramenta de sobrevivência e geração de renda em um mercado de trabalho cada vez mais dependente da logística e do transporte por aplicativo.

Impacto a longo prazo

Os R$ 1,8 bilhão poupados até agora são vistos pelo setor como apenas o começo. Como os valores das autoescolas e taxas estaduais sofrem reajustes anuais, o alívio financeiro deve crescer exponencialmente. Além do dinheiro que sobra, há o ganho de tempo.

A migração para o digital eliminou o deslocamento obrigatório para salas de aula físicas, dando autonomia ao candidato e reduzindo custos indiretos, como transporte e alimentação.