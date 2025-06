POLÍTICA

Correntina: Justiça rejeita ação de candidato derrotado contra prefeito e vice por falta de provas

A decisão, proferida no dia 8 de junho de 2025, é da juíza Bruna Sousa de Oliveira, da 124ª Zona Eleitoral de Correntina

A Justiça Eleitoral julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito de Correntina, Mariano Correntina (União Brasil), o vice-prefeito Cassimiro Castro e Silva (PRD) e outros quatro candidatos a vereador nas eleições do ano passado. A ação foi movida por Jailton Rodrigues Ramos (PCdoB), candidato derrotado no pleito de 2024. >

A decisão, proferida no dia 8 de junho de 2025, a juíza Bruna Sousa de Oliveira, da 124ª Zona Eleitoral de Correntina, considerou frágeis e insuficientes as provas apresentadas sobre supostos irregularidades nas eleições, como abuso de poder econômico, transporte irregular de eleitores e despesas de campanha não declaradas. “A prova testemunhal, como já mencionado, não teria o condão de transformar indícios frágeis em prova robusta e incontestável dos fatos constitutivos dos ilícitos narrados”, salientou ela, na sentença.>

Em relação à alegada compra de votos com combustível, por exemplo, as imagens juntadas mostravam filas em postos de gasolina, mas sem data, contexto claro ou relação direta com os candidatos. Já sobre o suposto pagamento para gravação de vídeos de apoio político, a magistrada observou que as provas consistiam apenas em mensagens não autenticadas em aplicativos de celular, o que não comprova a infração eleitoral.>