Débora Regis toma posse como prefeita de Lauro de Freitas: 'Trabalharei incansavelmente'

“Quem conhece a minha trajetória sabe o quanto lutei para estar aqui", diz

Débora Regis (União Brasil) tomou posse nesta quarta-feira (1º) como prefeita de Lauro de Freitas, ao lado do vice, Mateus Reis. Na cerimônia, ela prometeu ter uma gestão de responsabilidade, com foco no cidadão e entrega de resultados que de fato beneficiem o povo.

Na sua fala, Débora falou da situação financeira complicada do município após a gestação da petista Moema Gramacho, comentou a expectativa para começar a agradeceu a confiança do povo de Lauro de Freitas. Ela anunciou no final do ano os nomes que formarão o seu secretariado.