POLÍTICA

Deputado cobra solução para atrasos salariais no Hospital Regional de Juazeiro

Jordávio Ramos afirmou que, ao longo da última semana, 167 médicos contratados via Pessoa Jurídica decidiram suspender parte das atividades

Pombo Correio

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:30

Deputado estadual Jordávio Ramos Crédito: Divulgação

O deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB) cobrou responsabilidade do governo estadual diante da paralisação parcial dos médicos do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), motivada pelos salários atrasados. A unidade, que atende a região do Vale do São Francisco, enfrenta instabilidade na assistência, afetando diretamente profissionais e pacientes.

De acordo com o parlamentar, ao longo da última semana, 167 médicos contratados via Pessoa Jurídica decidiram suspender parte das atividades após meses sem receber. Segundo o tucano, o atraso já chega ao terceiro mês.

Jordávio, que integra a bancada de oposição, afirmou que o caso reflete um problema que se repete em várias regiões da Bahia. Para ele, a situação aponta "falhas claras" na gestão da saúde estadual. “Isso não é um caso isolado. Em muitos municípios, vemos equipes trabalhando sem garantia de pagamento em dia. O governo precisa tratar esse assunto com seriedade. Saúde não pode esperar”, afirmou.