Deputado cobra solução para atrasos salariais no Hospital Regional de Juazeiro

Pombo Correio
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:30
O deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB) cobrou responsabilidade do governo estadual diante da paralisação parcial dos médicos do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), motivada pelos salários atrasados. A unidade, que atende a região do Vale do São Francisco, enfrenta instabilidade na assistência, afetando diretamente profissionais e pacientes.
De acordo com o parlamentar, ao longo da última semana, 167 médicos contratados via Pessoa Jurídica decidiram suspender parte das atividades após meses sem receber. Segundo o tucano, o atraso já chega ao terceiro mês.
Jordávio, que integra a bancada de oposição, afirmou que o caso reflete um problema que se repete em várias regiões da Bahia. Para ele, a situação aponta "falhas claras" na gestão da saúde estadual. “Isso não é um caso isolado. Em muitos municípios, vemos equipes trabalhando sem garantia de pagamento em dia. O governo precisa tratar esse assunto com seriedade. Saúde não pode esperar”, afirmou.
Em nota oficial, o Hospital Regional de Juazeiro informou que os pagamentos dos médicos PJ começarão a ser feitos no dia 1º de dezembro, com previsão de conclusão em 2 de dezembro. A direção afirma estar empenhada em regularizar os repasses e evitar novos atrasos.