POLÍTICA

Deputado critica governos do PT na Bahia e aponta abandono de obras estruturantes

Arthur Maia defendeu uma mudança de rumos na condução do estado: “O PT não fala de desenvolvimento, crescimento econômico e geração de oportunidades"

Pombo Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:16

Deputado federal Arthur Maia Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) fez duras críticas aos governos do PT na Bahia, ao afirmar que o "estado vive um cenário de abandono de projetos estratégicos" prometidos há mais de uma década, a exemplo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul.

Segundo o parlamentar, a Fiol foi apresentada como uma das principais bandeiras do primeiro governo petista no estado, sob a gestão do então governador Jaques Wagner (PT), e voltou a ser amplamente divulgada durante o governo de Rui Costa (PT), sem que os projetos fossem efetivamente concluídos.

“A grande promessa do PT na Bahia sempre foi a Fiol, uma ferrovia estruturante que ligaria o interior do estado ao litoral, chegando ao Porto Sul. Isso foi propagandeado durante anos, mas hoje a realidade é de abandono”, afirmou Arthur Maia.

O deputado destacou que, apesar de o governo federal ter iniciado parte da obra durante a gestão do presidente Lula (PT), a ferrovia permanece inacabada e com trechos paralisados. “Foram gastos bilhões de reais em uma obra que está sendo liquidada, destruída, porque ficou pelo meio do caminho. O Porto Sul, por sua vez, nunca saiu do papel”, criticou.

Arthur Maia avaliou que a situação revela a falta de planejamento e de compromisso do PT com o desenvolvimento da Bahia. “O que isso mostra é que o PT não tem responsabilidade com o estado e não tem capacidade para executar obras estruturantes e de grande porte”, disse.

O parlamentar também citou o Porto de Aratu como exemplo de oportunidade desperdiçada. De acordo com ele, o equipamento possui condições naturais privilegiadas, na Baía de Todos-os-Santos, mas segue sem integração ferroviária. “É um porto com enorme potencial, que poderia ser um dos maiores do Brasil, mas nunca foi tratado como prioridade pelo PT”, afirmou.