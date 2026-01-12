Deputado critica governos do PT na Bahia e aponta abandono de obras estruturantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:16
O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) fez duras críticas aos governos do PT na Bahia, ao afirmar que o "estado vive um cenário de abandono de projetos estratégicos" prometidos há mais de uma década, a exemplo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul.
Segundo o parlamentar, a Fiol foi apresentada como uma das principais bandeiras do primeiro governo petista no estado, sob a gestão do então governador Jaques Wagner (PT), e voltou a ser amplamente divulgada durante o governo de Rui Costa (PT), sem que os projetos fossem efetivamente concluídos.
“A grande promessa do PT na Bahia sempre foi a Fiol, uma ferrovia estruturante que ligaria o interior do estado ao litoral, chegando ao Porto Sul. Isso foi propagandeado durante anos, mas hoje a realidade é de abandono”, afirmou Arthur Maia.
O deputado destacou que, apesar de o governo federal ter iniciado parte da obra durante a gestão do presidente Lula (PT), a ferrovia permanece inacabada e com trechos paralisados. “Foram gastos bilhões de reais em uma obra que está sendo liquidada, destruída, porque ficou pelo meio do caminho. O Porto Sul, por sua vez, nunca saiu do papel”, criticou.
Arthur Maia avaliou que a situação revela a falta de planejamento e de compromisso do PT com o desenvolvimento da Bahia. “O que isso mostra é que o PT não tem responsabilidade com o estado e não tem capacidade para executar obras estruturantes e de grande porte”, disse.
O parlamentar também citou o Porto de Aratu como exemplo de oportunidade desperdiçada. De acordo com ele, o equipamento possui condições naturais privilegiadas, na Baía de Todos-os-Santos, mas segue sem integração ferroviária. “É um porto com enorme potencial, que poderia ser um dos maiores do Brasil, mas nunca foi tratado como prioridade pelo PT”, afirmou.
Ao final, Arthur Maia defendeu uma mudança de rumos na condução do estado. “O PT não fala de desenvolvimento, crescimento econômico e geração de oportunidades. A Bahia precisa voltar a sonhar grande, a oferecer futuro a