POLÍTICA

Deputado critica postura de Lula no 2 de Julho: 'Quer transformar a festa em palanque político'

Durante festejo da Independência da Bahia, presidente ergueu um cartaz com críticas de professores à gestão municipal

“O presidente Lula demonstra que está totalmente desconectado com os problemas da Bahia, falando de reajuste, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues sequer mandou o reajuste anual para os servidores gerais do estado. O Planserv em situação precária, sendo hoje o pior plano de saúde pública do Brasil. A segurança pública, ninguém assume a responsabilidade. É um empurra-empurra entre estado e União, enquanto a população vive com medo. Hoje mesmo Lula afirmou que não era com ele. O que dizer da tão falada parceria entre Lula e Jerônimo alardeada durante a campanha? Ficou só no discurso, no ‘cheiro mole’ de palanque”, acrescentou o parlamentar. >