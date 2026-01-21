POLÍTICA

Deputado diz que vai à Justiça contra Wagner por divulgação de pesquisa falsa: 'Irresponsabilidade'

A declaração do senador do PT foi feita em entrevista à TV Baiana nesta quarta-feira (21)

21 de janeiro de 2026

Deputado estadual Nelson Leal Crédito: Divulgação

O deputado estadual Nelson Leal (PP) disse que vai à Justiça contra o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula (PT) no Senado Federal, por divulgar uma pesquisa falsa sobre as eleições na Bahia.

A declaração de Wagner foi feita em entrevista à TV Baiana nesta quarta-feira (21). Na ocasião, o senador atribuiu ao instituto AtlasIntel um suposto levantamento eleitoral. “Atlas/Intel fez uma pesquisa, deve ser recente desta semana, dando as possibilidades de Jerônimo ganhar no primeiro turno com 54% dos votos”, afirmou.

A informação, no entanto, foi negada pelo próprio instituto. Ao CORREIO, o chefe de Risco Político e Análise Política da AtlasIntel, Yuri Sanches, confirmou que o levantamento citado pelo senador não existe.

Diante do caso, Nelson Leal reagiu e anunciou que acionará a Justiça contra Wagner. “É uma irresponsabilidade dupla, pois ele é senador da República e líder do governo. Espalhar fake news é crime. Passou um tempão falando que o ex-presidente Bolsonaro propagava fake news e agora faz isso em entrevista. Isso mostra o desespero deles”, declarou.