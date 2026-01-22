Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pesquisa eleitoral falsa na Bahia leva União Brasil à Justiça contra Jaques Wagner

Pesquisa atribuída ao Atlas Intel não foi registrada no TSE e foi negada pelo próprio instituto

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:07

Senador Jaques Wagner
Senador Jaques Wagner Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A pesquisa falsa sobre as eleições deste ano na Bahia, que está circulando nas redes sociais, motivou uma ação na Justiça contra o líder do governo Lula (PT) no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

O partido União Brasil fez uma representação eleitoral contra Wagner acusando o petista de divulgar a pesquisa eleitoral falsa. De acordo com a ação, na quarta-feira (21), o senador deu uma entrevista a uma emissora de rádio de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e "expôs números" da pesquisa em questão.

Pesquisa divulgada falsa divulgada nas redes sociais
Pesquisa falsa divulgada nas redes sociais Crédito: Reprodução

Na entrevista, Wagner creditou ao AtlasIntel uma pesquisa que apontava uma vitória para Jerônimo Rodrigues (PT) no governo baiano. "A Atlas Intel fez uma pesquisa, deve ser recente, agora dessa semana, dando as possibilidades de Jerônimo também ganhar a eleição de 2026 com 54%. De qualquer forma, eu tenho sempre muita humildade, muita paciência e calma, pesquisa é uma fotografia do momento", falou o senador.

Segundo o União Brasil, em consulta feita no Sistema de Pesquisas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada nesta quinta-feira (22), não foi encontrada nenhuma pesquisa registrada neste ano. Além disso, apontou o partido, o chefe de Risco Político do Atlas Intel, Yuri Tavares, confirmou que o instituto não lançou qualquer pesquisa de intenções de votos para o Governo da Bahia.

O partido também mencionou a repercussão da informação em vários portais de notícias. "Deixando clarividente o propósito do demandado em querer incutir na opinião pública, bem como para a população, com base numa informação não verdadeira, a ideia de que o governador Jerônimo Rodrigues estaria na frente quanto à disputa para o governo baiano", informou no documento da ação.

A representação também pediu que providências legais sejam tomadas e destacou os artigos 17 e 18 da Lei 9.504/1997, que estabelece multa de R$ 53 mil a R$ 106 mil para a divulgação de pesquisa sem prévio registro e detenção, além da multa, em caso de divulgação de levantamento fraudulento.

Leia mais

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Petistas temem que desgaste de Jerônimo custe 1 milhão de votos a Lula na Bahia, diz site

Petistas temem que desgaste de Jerônimo custe 1 milhão de votos a Lula na Bahia, diz site

Tags:

Eleição Pesquisa Justiça União Brasil

Mais recentes

Imagem - Quem é Luciano Ribeiro, deputado que assumiu vaga de Alan Sanches na Alba

Quem é Luciano Ribeiro, deputado que assumiu vaga de Alan Sanches na Alba
Imagem - Luciano Ribeiro toma posse como deputado estadual na Alba após morte de Alan Sanches

Luciano Ribeiro toma posse como deputado estadual na Alba após morte de Alan Sanches
Imagem - Deputado diz que vai à Justiça contra Wagner por divulgação de pesquisa falsa: 'Irresponsabilidade'

Deputado diz que vai à Justiça contra Wagner por divulgação de pesquisa falsa: 'Irresponsabilidade'

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
01

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)
02

Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
03

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2963, desta quinta-feira (22)
04

Resultado da Mega-Sena 2963, desta quinta-feira (22)