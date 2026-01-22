ELEIÇÕES

Pesquisa eleitoral falsa na Bahia leva União Brasil à Justiça contra Jaques Wagner

Pesquisa atribuída ao Atlas Intel não foi registrada no TSE e foi negada pelo próprio instituto

Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:07

Senador Jaques Wagner Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A pesquisa falsa sobre as eleições deste ano na Bahia, que está circulando nas redes sociais, motivou uma ação na Justiça contra o líder do governo Lula (PT) no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

O partido União Brasil fez uma representação eleitoral contra Wagner acusando o petista de divulgar a pesquisa eleitoral falsa. De acordo com a ação, na quarta-feira (21), o senador deu uma entrevista a uma emissora de rádio de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e "expôs números" da pesquisa em questão.

Pesquisa falsa divulgada nas redes sociais Crédito: Reprodução

Na entrevista, Wagner creditou ao AtlasIntel uma pesquisa que apontava uma vitória para Jerônimo Rodrigues (PT) no governo baiano. "A Atlas Intel fez uma pesquisa, deve ser recente, agora dessa semana, dando as possibilidades de Jerônimo também ganhar a eleição de 2026 com 54%. De qualquer forma, eu tenho sempre muita humildade, muita paciência e calma, pesquisa é uma fotografia do momento", falou o senador.

Segundo o União Brasil, em consulta feita no Sistema de Pesquisas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada nesta quinta-feira (22), não foi encontrada nenhuma pesquisa registrada neste ano. Além disso, apontou o partido, o chefe de Risco Político do Atlas Intel, Yuri Tavares, confirmou que o instituto não lançou qualquer pesquisa de intenções de votos para o Governo da Bahia.

O partido também mencionou a repercussão da informação em vários portais de notícias. "Deixando clarividente o propósito do demandado em querer incutir na opinião pública, bem como para a população, com base numa informação não verdadeira, a ideia de que o governador Jerônimo Rodrigues estaria na frente quanto à disputa para o governo baiano", informou no documento da ação.