Pesquisa falsa do Atlas sobre as eleições na Bahia circula nas redes sociais

Pombo Correio
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:00
Uma suposta pesquisa do instituto Atlas sobre as eleições deste ano na Bahia tem circulado nas redes sociais, mas a informação não é verdadeira. A falsidade do levantamento foi confirmada ao CORREIO pelo chefe de Risco Político e Análise Política do AtlasIntel, Yuri Sanches.
“Essa pesquisa é falsa, não lançamos nenhuma pesquisa para a eleição estadual na Bahia”, informou Yuri Sanches.
O material falso afirma que, se a eleição fosse hoje, Jerônimo seria reeleito governador ainda no primeiro turno, com 58% dos votos válidos. No entanto, o instituto nega qualquer divulgação desse tipo de estudo.
Desde 1º de janeiro, todas as entidades e empresas que realizam pesquisas de opinião pública relacionadas a eleições ou a eventuais candidatas e candidatos são obrigadas a registrar os levantamentos junto à Justiça Eleitoral, independentemente da divulgação dos resultados. A exigência está prevista no artigo 33 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.600/2019.