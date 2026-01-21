Acesse sua conta
Pesquisa falsa do Atlas sobre as eleições na Bahia circula nas redes sociais

Desde 1º de janeiro, todas as entidades e empresas que realizam pesquisas são obrigadas a registrar os levantamentos junto à Justiça Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:00

Pesquisa divulgada falsa divulgada nas redes sociais
Pesquisa divulgada falsa divulgada nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma suposta pesquisa do instituto Atlas sobre as eleições deste ano na Bahia tem circulado nas redes sociais, mas a informação não é verdadeira. A falsidade do levantamento foi confirmada ao CORREIO pelo chefe de Risco Político e Análise Política do AtlasIntel, Yuri Sanches.

“Essa pesquisa é falsa, não lançamos nenhuma pesquisa para a eleição estadual na Bahia”, informou Yuri Sanches.

O material falso afirma que, se a eleição fosse hoje, Jerônimo seria reeleito governador ainda no primeiro turno, com 58% dos votos válidos. No entanto, o instituto nega qualquer divulgação desse tipo de estudo.

Desde 1º de janeiro, todas as entidades e empresas que realizam pesquisas de opinião pública relacionadas a eleições ou a eventuais candidatas e candidatos são obrigadas a registrar os levantamentos junto à Justiça Eleitoral, independentemente da divulgação dos resultados. A exigência está prevista no artigo 33 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.600/2019.

