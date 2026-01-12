POLÍTICA

Petistas temem que desgaste de Jerônimo custe 1 milhão de votos a Lula na Bahia, diz site

Redução preocupa o partido porque a vantagem registrada no estado foi decisiva para o resultado nacional de Lula em 2022

Pombo Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:22

Lula e Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/ARQUIVO CORREIO

Petistas ouvidos pelo portal Platô relataram preocupação com os efeitos de uma eventual candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o desempenho eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia. Segundo o site, uma avaliação interna aponta que um desempenho considerado fraco do governador poderia resultar na perda de até 1 milhão de votos no estado.

Nas eleições de 2022, Lula obteve 6.097.815 votos válidos na Bahia, o equivalente a cerca de 72% do total. Caso perca 1 milhão de votos, o petista cairia para aproximadamente 5.097.815 votos, o que representaria cerca de 60,2% dos votos válidos.

Essa redução preocupa o PT porque a vantagem registrada na Bahia foi decisiva para o resultado nacional de Lula em 2022. Uma queda expressiva no estado reduziria significativamente a margem de segurança do presidente em uma disputa pela reeleição.