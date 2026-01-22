POLÍTICA

Luciano Ribeiro toma posse como deputado estadual na Alba após morte de Alan Sanches

Cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:23

Posse de Luciano Ribeiro na Alba Crédito: Sandra Travassos/Alba

Luciano Ribeiro, primeiro suplente do União Brasil, tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quinta-feira (22). Ele é conduzido ao Parlamento estadual após a morte de Alan Sanches, no último sábado (17).

A cerimônia aconteceu na sala da Presidência da Alba e teve a presença de amigos, familiares e parlamentares como Kátia Oliveira, Júnior Nascimento e Tiago Correia, líder da oposição.

“Esse é um momento de dor, mas também é um momento em que o Parlamento precisa continuar. O deputado Luciano Ribeiro já foi deputado nessa Casa, tem uma grande experiência, tem um perfil semelhante ao perfil do nosso querido e saudoso Alan Sanches. Estamos com o coração apertado e desejamos boas-vindas, nos colocando inteiramente à disposição do deputado Luciano Ribeiro”, afirmou Ivana Bastos, Chefe do Legislativo.

O parlamentar empossado ressaltou o desafio de honrar e defender o legado de Alan Sanches. “Era um amigo querido, fomos colegas de Parlamento aqui nesta Casa. Era um homem de coragem, de posição, sempre na defesa dos mais humildes e necessitados. Acredito que não terei dificuldades nesta missão, porque temos o perfil parecido, militamos na oposição e nunca fechamos portas, respeitando a todos”, frisou Ribeiro.