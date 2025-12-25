QUEM É NATALINA?

Em mensagem de Natal, ACM Neto reúne família e se surpreende com recado da filha

Vice-presidente nacional do União Brasil divulgou nas redes sociais uma mensagem de Natal gravada ao lado da família

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:32

ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal Crédito: Reprodução

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, divulgou nas redes sociais uma mensagem de Natal gravada ao lado da família e acabou sendo surpreendido por uma brincadeira no final do vídeo.

Durante a gravação, Marcela, filha do meio de Neto, sugeriu fazer algo diferente neste ano. “Bora fazer uma coisa mais diferente esse ano”, disse. Já Lívia, a filha mais velha, entrou na conversa com uma ideia bem-humorada. Ela sugeriu colocar o caçula Antonio em um trenó de Natal sobrevoando a Bahia coberta de neve, com um “Feliz Natal” cheio de brilho e um pagodão de fundo.

A esposa de Neto, Mariana Barreto de Magalhães, preferiu algo mais simples e defendeu o básico. A sugestão acabou prevalecendo.

Na mensagem, ACM Neto desejou boas festas às famílias baianas. “Eu gostaria de, em meu nome, de Mariana, Lívia, Marcela e Antônio, que acabou de fugir, desejar um Natal maravilhoso para todos vocês. Que seja uma noite especial, iluminada, que Deus esteja presente na vida de todas as famílias. Tenho certeza que o nosso bem maior é a nossa família. Nada melhor do que estar ao lado da nossa família nesse momento tão especial. Que Deus esteja com todos vocês. Um feliz Natal”, afirmou.