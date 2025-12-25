Em mensagem de Natal, ACM Neto reúne família e se surpreende com recado da filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:32
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, divulgou nas redes sociais uma mensagem de Natal gravada ao lado da família e acabou sendo surpreendido por uma brincadeira no final do vídeo.
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal
Durante a gravação, Marcela, filha do meio de Neto, sugeriu fazer algo diferente neste ano. “Bora fazer uma coisa mais diferente esse ano”, disse. Já Lívia, a filha mais velha, entrou na conversa com uma ideia bem-humorada. Ela sugeriu colocar o caçula Antonio em um trenó de Natal sobrevoando a Bahia coberta de neve, com um “Feliz Natal” cheio de brilho e um pagodão de fundo.
A esposa de Neto, Mariana Barreto de Magalhães, preferiu algo mais simples e defendeu o básico. A sugestão acabou prevalecendo.
Na mensagem, ACM Neto desejou boas festas às famílias baianas. “Eu gostaria de, em meu nome, de Mariana, Lívia, Marcela e Antônio, que acabou de fugir, desejar um Natal maravilhoso para todos vocês. Que seja uma noite especial, iluminada, que Deus esteja presente na vida de todas as famílias. Tenho certeza que o nosso bem maior é a nossa família. Nada melhor do que estar ao lado da nossa família nesse momento tão especial. Que Deus esteja com todos vocês. Um feliz Natal”, afirmou.
Ao final do vídeo, Lívia encerrou com uma brincadeira inspirada em um meme da internet: “Valeu, Natalina”. Surpreso, ACM Neto reagiu na hora e perguntou, arrancando risos: “Quem é Natalina?”.