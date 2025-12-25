Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em mensagem de Natal, ACM Neto reúne família e se surpreende com recado da filha

Vice-presidente nacional do União Brasil divulgou nas redes sociais uma mensagem de Natal gravada ao lado da família

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:32

ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal Crédito: Reprodução

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, divulgou nas redes sociais uma mensagem de Natal gravada ao lado da família e acabou sendo surpreendido por uma brincadeira no final do vídeo.

ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal

ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal por Divulgação
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal por Divulgação
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal por Divulgação
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal por Reprodução
1 de 4
ACM Neto ao lado da família em mensagem de Natal por Divulgação

Durante a gravação, Marcela, filha do meio de Neto, sugeriu fazer algo diferente neste ano. “Bora fazer uma coisa mais diferente esse ano”, disse. Já Lívia, a filha mais velha, entrou na conversa com uma ideia bem-humorada. Ela sugeriu colocar o caçula Antonio em um trenó de Natal sobrevoando a Bahia coberta de neve, com um “Feliz Natal” cheio de brilho e um pagodão de fundo.

A esposa de Neto, Mariana Barreto de Magalhães, preferiu algo mais simples e defendeu o básico. A sugestão acabou prevalecendo.

Na mensagem, ACM Neto desejou boas festas às famílias baianas. “Eu gostaria de, em meu nome, de Mariana, Lívia, Marcela e Antônio, que acabou de fugir, desejar um Natal maravilhoso para todos vocês. Que seja uma noite especial, iluminada, que Deus esteja presente na vida de todas as famílias. Tenho certeza que o nosso bem maior é a nossa família. Nada melhor do que estar ao lado da nossa família nesse momento tão especial. Que Deus esteja com todos vocês. Um feliz Natal”, afirmou.

Ao final do vídeo, Lívia encerrou com uma brincadeira inspirada em um meme da internet: “Valeu, Natalina”. Surpreso, ACM Neto reagiu na hora e perguntou, arrancando risos: “Quem é Natalina?”.

Mais recentes

Imagem - Damares aciona ofensa jurídica contra Moraes e pede impeachment com representação criminal

Damares aciona ofensa jurídica contra Moraes e pede impeachment com representação criminal
Imagem - Após novos arquivos do caso Epstein virem a tona, Trump lamenta "reputações destruídas"

Após novos arquivos do caso Epstein virem a tona, Trump lamenta "reputações destruídas"
Imagem - 'Sim, sou candidato a governador da Bahia', anuncia ACM Neto

'Sim, sou candidato a governador da Bahia', anuncia ACM Neto

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
01

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
02

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
03

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)
04

O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)