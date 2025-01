POLÍTICA

Em vídeo, ACM Neto faz resumo da gestão do PT na Bahia: ‘Quase duas décadas de fracasso’

Segundo Neto, os governos de Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues deixaram um legado de fracassos

Pombo Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 18:56

ACM Neto, vice-presidente do União Brasil Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, fez um resumo, em um vídeo publicado nas redes sociais, dos quase 19 anos de gestão do PT na Bahia. Segundo Neto, os governos de Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues deixaram um legado de fracassos em áreas como segurança, educação, saúde e desenvolvimento econômico. >

“O PT governa nosso estado há 19 anos. Desde janeiro de 2007. Foram 3 governadores, 5 mandatos e quase 20 anos com as mesmas pessoas. Tiveram todo o tempo do mundo, mas fracassaram”, afirmou. Para Neto, a atual administração de Jerônimo Rodrigues é a “pior da história da Bahia”, agravando problemas históricos e deixando o estado em posições alarmantes em diversos indicadores nacionais.>

Neto destacou a situação crítica da segurança pública no estado, que lidera o ranking nacional de homicídios e é palco de forte atuação de facções criminosas. “A Bahia é o estado que mais mata mulheres, negros e a população LGBTQIA+. Transformaram o estado em um lugar onde pessoas de bem precisam ficar presas dentro de casa, enquanto a bandidagem toca o terror em plena luz do dia”, denunciou.>

Na área da saúde, Neto criticou a persistência da chamada “fila da morte” na regulação e a falta de ações efetivas para resolver o problema. “Depois de tantos anos governando, eles nunca tentaram resolver o problema da regulação, que só piora dia após dia. Qual a desculpa se tiveram quase duas décadas para resolver e não fizeram?”, questionou.>

O ex-prefeito de Salvador também apontou o desempenho ruim da Bahia na educação, com o estado ocupando as últimas posições no IDEB e liderando o número de pessoas não alfabetizadas no país. Além disso, chamou atenção para a desigualdade social. “Temos o maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza, quase metade da população de todo o estado”, disse.>

Neto citou ainda o atraso em obras estratégicas, como a Ponte Salvador-Itaparica, prometida desde 2013 e que até hoje não saiu do papel. Ele também destacou a falta de investimentos em cultura, turismo e infraestrutura para o homem do campo. “Não investiram em obras que levem água para o homem do campo produzir e sustentar sua família”, afirmou.>