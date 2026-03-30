Política

Esquerda racha antes de 2026 e redesenha alianças no Brasil

Decisão do PSOL de rejeitar federação com o PT revela divisão interna e pode redefinir palanques nos estados e a disputa por vagas no Congresso

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:00

Abertura da janela partidária redefine alianças e oficializa racha entre PT e PSOL. Crédito: Senado Federal

O calendário das Eleições 2026 entra em uma fase decisiva com a janela partidária já em vigor desde 5 de março, período que segue até 3 de abril e marca a reta de reorganização das forças políticas. Esse intervalo legal permite que deputados federais, estaduais e distritais troquem de legenda sem perda de mandato e redefine a configuração partidária para a disputa eleitoral. Para o eleitor, este é o momento de observar a movimentação dos partidos e os alinhamentos políticos que podem influenciar a formação de alianças nas convenções e a definição dos nomes competitivos nas urnas. Um dos movimentos mais aguardados deste ciclo, a possível aliança entre PT e PSOL, ainda enfrenta divergências e não foi formalizada em nível nacional, o que pode levar os partidos a adotar estratégias independentes em diferentes estados.



Reviravolta na esquerda PSOL rejeita integração à Federação Brasil da Esperança

A possível aliança entre PT e PSOL enfrenta divergências internas e não foi formalizada em nível nacional. Em 7 de março de 2026, o PSOL rejeitou a proposta de integrar a federação liderada pelo PT e decidiu renovar sua aliança com a Rede Sustentabilidade. O movimento reforça a tendência de atuação independente nos estados, como já sinalizado em negociações anteriores.



A decisão expõe uma fratura na legenda. De um lado, nomes de peso como o deputado federal Guilherme Boulos e a deputada Erika Hilton defendiam a união; do outro, a maioria do Diretório Nacional priorizou a manutenção da identidade partidária, temendo a diluição da sigla dentro do bloco governista.



Em entrevista ao UOL, o dirigente do PT Edinho Silva lamentou o desfecho, ressaltando que o plano previa a preservação da autonomia do PSOL. Segundo Silva, a fragmentação da esquerda pode ser um risco diante do cenário atual:



A direita está se organizando em federações e temos que fazer o mesmo; a história exige esse movimento Edinho Silva Presidente do PT

Estratégia e sobrevivência o futuro das alianças

A ala do PSOL que barrou a entrada na federação com o PT sustenta que a independência programática é a única garantia de sobrevivência da sigla a longo prazo. O cálculo é político e matemático, evitar que a identidade do partido seja absorvida pela estrutura maior do governo. "Defendo que o PSOL apoie o presidente Lula e integre sua aliança, mas para isso não é necessário compor uma mesma federação", pontuou o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP), sintetizando o sentimento da maioria.

