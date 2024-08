SONHO ANTIGO

Governo e consórcio pedem mediação do TCE para fechar acordo sobre a ponte Salvador-Itaparica

Concessionária quer reajuste do contrato e valor do equipamento pode subir de R$ 6 bilhões para R$ 13 bilhões

O governo da Bahia e a concessionária da Ponte Salvador-Itaparica pediram ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), nesta quarta-feira (21), a instauração do processo de Solução Consensual de Controvérsias e Prevenção de Conflitos. Caso seja aprovado pelos conselheiros, uma comissão será criada para mediar os impasses relacionados ao contrato para construir o equipamento.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já havia dito à imprensa que o pedido seria apresentado ao TCE. O projeto inicial da ponte previa um valor de R$ 6 bilhões. No entanto, o consórcio quer um reajuste no contrato e o valor pode ser elevado para R$ 13 bilhões.

O pedido do governo e do consórcio para instalar uma comissão será relatado pelo presidente do TCE, Marcus Presídio. Caso a solicitação seja aceita, o colegiado terá representantes do tribunal, do governo e da concessionária para buscarem um consenso no prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30.