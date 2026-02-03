POLÍTICA

Jerônimo ignora novos episódios de violência durante abertura dos trabalhos da Alba

Governador vai à Assembleia Legislativa da Bahia para levar última Mensagem do Executivo do seu mandato

Larissa Almeida

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:01

Mensagem do governador foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), apresentou nesta terça-feira (3) a última Mensagem do Executivo de seu mandato, durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em seu discurso, o petista deu ênfase ao tópico mais sensível da sua gestão: segurança pública. Com a Bahia na liderança de homicídios pelo nono ano consecutivo, de acordo com dados do Atlas da Violência, o gestor estadual classificou como “graves desafios” os índices negativos.

A Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça durante um confronto no Vale das Pedrinhas e horas após Salvador registrar a morte de oito suspeitos em confronto armado no mesmo bairro e no Jardim Santo Inácio.

Sem mencionar os ocorridos, Jerônimo afirmou que o estado está conseguindo interromper as ações violentas das organizações criminosas. “No ano passado, foram 13% a menos de mortes violentas, o menor número dos últimos 19 anos”, afirmou ele, referindo-se aos números que, mesmo com a redução, deixa a Bahia na liderança frente ao cenário nacional.

O governador afirmou que injetou recursos na área para realizar concurso público, a valorização salarial dos profissionais de segurança pública e a estruturação tecnológica. Na área educacional, Jerônimo declarou que o estado possui, atualmente, 750 unidades escolares em 394 municípios de caráter integral, com aumento de aproximadamente 150% na cobertura do modelo.

O chefe do Palácio de Ondina não mencionou, no entanto, nenhuma estratégia para reverter a má performance do estado nos índices de alfabetização. De acordo com dados do Indicador Criança Alfabetizada, a Bahia tem 66.645 crianças que ainda não foram alfabetizadas – o equivalente a 64% dos 104.069 alunos da educação básica na Bahia.

O governador prometeu R$ 5 bilhões para iniciativas como o Bolsa Presença, na tentativa de mudar o cenário da evasão escolar. O estado é o segundo no ranking de abandono escolar no Ensino Médio no Brasil, conforme o Anuário Brasileiro da Educação Básica, elaborado pelo Todos Pela Educação a partir de microdados do Censo Escolar da Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC).

No que diz respeito à saúde, que registrou uma piora no tempo de espera da regulação para atendimento em 14 das 26 especialidades monitoradas, de acordo com auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), julgada em outubro do ano passado, o governador enfatizou que a Bahia tem reforçado o seu Sistema Único de Saúde (SUS). Ele disse que o estado gastou R$ 34 bilhões nos primeiros anos de governo e mais R$ 13 bilhões em 2025.

Jerônimo ainda citou os empréstimos pedidos na Alba - que, somados, totalizam 23 desde o início da sua gestão e um montante que ultrapassa R$ 26 bilhões - e afirmou que “não tomamos empréstimos para apagar incêndios”. Na ocasião, ele prometeu honrar cada um deles com entregas à população.

Quanto ao futuro, o gestor estadual estimou a entrega do Teatro Castro Alves (TCA) para o final deste semestre. O equipamento cultural está fechado para reformas desde o incêndio em 2023. Outras promessas feitas foram a conclusão do projeto básico da Ponte Salvador-Itaparica em março e o início das obras em junho.

Após a leitura do discurso, que durou 50 minutos, Jerônimo e outras autoridades inauguraram o SAC que passa a funcionar na Alba. O espaço comporta dez funcionários e seis pontos de atendimento, além de área de espera com capacidade para 30 pessoas e um ponto de recepção. A unidade também utilizará o Sistema Atende - ferramenta de gestão que permite agendamento pela plataforma ba.gov.br e garante maior controle e eficiência no fluxo de atendimento.

Harmonia entre poderes

Já a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), defendeu, em seu discurso, a harmonia entre os poderes para governar e legislar em favor da Bahia. “A Assembleia respira presença, pluralidade e compromisso com a Bahia. Uma Casa firme no trabalho e presente no cuidado com a sociedade baiana, que decide com seriedade pública e constrói uma relação de confiança com o povo”, declarou ela.