Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jerônimo ignora novos episódios de violência durante abertura dos trabalhos da Alba

Governador vai à Assembleia Legislativa da Bahia para levar última Mensagem do Executivo do seu mandato

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:01

Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça
Mensagem do governador foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), apresentou nesta terça-feira (3) a última Mensagem do Executivo de seu mandato, durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em seu discurso, o petista deu ênfase ao tópico mais sensível da sua gestão: segurança pública. Com a Bahia na liderança de homicídios pelo nono ano consecutivo, de acordo com dados do Atlas da Violência, o gestor estadual classificou como “graves desafios” os índices negativos.

A Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça durante um confronto no Vale das Pedrinhas e horas após Salvador registrar a morte de oito suspeitos em confronto armado no mesmo bairro e no Jardim Santo Inácio.

Sem mencionar os ocorridos, Jerônimo afirmou que o estado está conseguindo interromper as ações violentas das organizações criminosas. “No ano passado, foram 13% a menos de mortes violentas, o menor número dos últimos 19 anos”, afirmou ele, referindo-se aos números que, mesmo com a redução, deixa a Bahia na liderança frente ao cenário nacional.

O governador afirmou que injetou recursos na área para realizar concurso público, a valorização salarial dos profissionais de segurança pública e a estruturação tecnológica. Na área educacional, Jerônimo declarou que o estado possui, atualmente, 750 unidades escolares em 394 municípios de caráter integral, com aumento de aproximadamente 150% na cobertura do modelo.

O chefe do Palácio de Ondina não mencionou, no entanto, nenhuma estratégia para reverter a má performance do estado nos índices de alfabetização. De acordo com dados do Indicador Criança Alfabetizada, a Bahia tem 66.645 crianças que ainda não foram alfabetizadas – o equivalente a 64% dos 104.069 alunos da educação básica na Bahia.

O governador prometeu R$ 5 bilhões para iniciativas como o Bolsa Presença, na tentativa de mudar o cenário da evasão escolar. O estado é o segundo no ranking de abandono escolar no Ensino Médio no Brasil, conforme o Anuário Brasileiro da Educação Básica, elaborado pelo Todos Pela Educação a partir de microdados do Censo Escolar da Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC).

No que diz respeito à saúde, que registrou uma piora no tempo de espera da regulação para atendimento em 14 das 26 especialidades monitoradas, de acordo com auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), julgada em outubro do ano passado, o governador enfatizou que a Bahia tem reforçado o seu Sistema Único de Saúde (SUS). Ele disse que o estado gastou R$ 34 bilhões nos primeiros anos de governo e mais R$ 13 bilhões em 2025.

Jerônimo ainda citou os empréstimos pedidos na Alba - que, somados, totalizam 23 desde o início da sua gestão e um montante que ultrapassa R$ 26 bilhões - e afirmou que “não tomamos empréstimos para apagar incêndios”. Na ocasião, ele prometeu honrar cada um deles com entregas à população.

Quanto ao futuro, o gestor estadual estimou a entrega do Teatro Castro Alves (TCA) para o final deste semestre. O equipamento cultural está fechado para reformas desde o incêndio em 2023. Outras promessas feitas foram a conclusão do projeto básico da Ponte Salvador-Itaparica em março e o início das obras em junho.

Após a leitura do discurso, que durou 50 minutos, Jerônimo e outras autoridades inauguraram o SAC que passa a funcionar na Alba. O espaço comporta dez funcionários e seis pontos de atendimento, além de área de espera com capacidade para 30 pessoas e um ponto de recepção. A unidade também utilizará o Sistema Atende - ferramenta de gestão que permite agendamento pela plataforma ba.gov.br e garante maior controle e eficiência no fluxo de atendimento.

Harmonia entre poderes

Já a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), defendeu, em seu discurso, a harmonia entre os poderes para governar e legislar em favor da Bahia. “A Assembleia respira presença, pluralidade e compromisso com a Bahia. Uma Casa firme no trabalho e presente no cuidado com a sociedade baiana, que decide com seriedade pública e constrói uma relação de confiança com o povo”, declarou ela.

A presidente do Legislativo registrou com tristeza a ausência do colega Alan Sanches (União Brasil), que morreu no mês passado vítima de um infarto fulminante. Ela saudou a trajetória do ex-parlamentar na Casa, expressando que “a melhor forma de honrar quem partiu é manter este Parlamento ativo, digno e fiel ao mandato popular”. O ex-deputado estadual foi aplaudido pelos presentes durante a sessão.

Mais recentes

Imagem - Sandro Régis é o novo líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia

Sandro Régis é o novo líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia
Imagem - ACM Neto cobra ações do governo Jerônimo após morte de PM em Salvador

ACM Neto cobra ações do governo Jerônimo após morte de PM em Salvador
Imagem - 'A Bahia ajudou a eleger Lula e ganhou de presente o incompetente Jerônimo', diz deputado

'A Bahia ajudou a eleger Lula e ganhou de presente o incompetente Jerônimo', diz deputado

MAIS LIDAS

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
01

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
02

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
03

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
04

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)