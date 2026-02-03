Acesse sua conta
ACM Neto cobra ações do governo Jerônimo após morte de PM em Salvador

O policial militar foi baleado na cabeça na manhã desta terça-feira, enquanto realizava rondas preventivas no âmbito da Operação Paredão

  Pombo Correio

  Pombo Correio

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:39

Ex-
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comentou nesta terça-feira (3) a morte de um cabo da Polícia Militar da Bahia durante uma operação no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, e voltou a cobrar ações concretas do governo estadual na área da segurança pública.

“Mais um dia a gente aqui lamentando morte de policial morto por causa de bandidagem na Bahia. Até quando? Ninguém aguenta mais. O cabo Glauber, de apenas 42 anos, tomou um tiro de fuzil na cabeça. Duas crianças agora ficam sem o pai. Os bandidos da Bahia estão muito mais equipados que nossos policiais. A estrutura deles é bem maior e melhor que a nossa polícia. Já deu de notinha de solidariedade nas redes sociais, Jerônimo. Povo quer ação efetiva”, afirmou.

O policial militar foi baleado na cabeça na manhã desta terça-feira, enquanto realizava rondas preventivas no âmbito da Operação Paredão. Segundo a Polícia Militar da Bahia, a guarnição foi surpreendida por disparos efetuados por um grupo armado.

O cabo chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade do ferimento após algumas horas internado. Ele deixa dois filhos.

Na declaração, ACM Neto também criticou a diferença de estrutura entre as forças de segurança e o crime organizado no estado, responsabilizando o governo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) pela falta de resposta efetiva ao avanço da violência.

