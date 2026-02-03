POLÍTICA

Sandro Régis é o novo líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia

Líder da bancada da oposição por duas ocasiões, deputado disse que a nova função tem o desafio especial de “ajudar a Bahia a virar a página e voltar ao caminho do desenvolvimento”

Pombo Correio

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:07

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis foi escolhido para liderar a bancada do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2026. Ele assume o posto no lugar do deputado Júnior Nascimento, que deixa a liderança do partido para ocupar a Corregedoria da Casa, função que vinha sendo exercida por Sandro até então.

Um dos deputados com maior tempo de filiação na legenda e o mais longevo no grupo da oposição, com duas décadas de atuação sem nunca ter mudado de lado, Sandro Régis projeta atuação firme da bancada, acompanhando o movimento de mudança que está em curso na Bahia.

“A nossa atuação será sintonizada com o sentimento das ruas, que diz que o momento da mudança chegou. A população pede, mais do que nunca, uma virada significativa nos rumos da Bahia. Vamos corresponder a essa perspectiva dentro dos trabalhos na Assembleia com a mesma coerência e firmeza de sempre”, afirmou.



Líder da bancada da oposição por duas ocasiões, no biênio 2015-2016 e durante a pandemia entre 2020 e 2021, Sandro Régis disse que a nova função tem o desafio especial de “ajudar a Bahia a virar a página e voltar ao caminho do desenvolvimento”.

“O saldo que ficou na Bahia depois desse ciclo de 20 anos de governos do PT não é nada bom. É preciso virar a página da violência, porque hoje o cidadão de bem está trancafiado em casa e a criminalidade tomou conta das ruas, temos um problema crônico na saúde que é a fila da regulação, que cresceu 213% nos últimos anos e penaliza justamente quem mais precisa do serviço público. A palavra de ordem para a Bahia é mudança”, frisou.