Jerônimo participa da Lavagem do Bonfim sem principais aliados e é alvo de vaias

Aliados do governador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e os senadores Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD) não compareceram ao festejo religioso

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:41

Governador da Bahia foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio
Governador da Bahia foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Lavagem do Bonfim começou amarga. O líder do executivo estadual e pré-candidato à reeleição foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, nesta quinta-feira (15), antes da tradicional caminhada até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim. A principal crítica foi o aumento da violência no estado.

“Queremos solução”, gritavam os manifestantes para o governador, com cartazes em mãos. Nas cartolinas, podiam ser lidas mensagens como: “Governador, pare de nos matar. A bala perdida sempre encontra o corpo negro” e “Bahia: recorde em violência, silêncio na governança”. A Bahia lidera o ranking de mortes em decorrência de ações policiais pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2024.

O protesto ocorreu antes de uma morte ser registrada no festejo, na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada.

Protesto contra o governador na Lavagem do Bonfim
Protesto contra o governador na Lavagem do Bonfim Crédito: Divulgação

Jerônimo chegou por volta de 7h25 na região da igreja. Acompanhado pelo vice-governador Geraldo Júnior (MDB), ele cumprimentou apoiadores e parou para tomar um mingau antes de se dirigir ao tradicional “Ato de Fé”, momento em que o padre Everaldo Pires da Cruz, pároco da Basílica da Conceição da Praia, proclama o evangelho. Recebeu mais vaias quando o padre o mencionou ao saudar os políticos presentes.

Aliados de Jerônimo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e os senadores Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD) não compareceram à Lavagem do Bonfim deste ano, marcada pela disputa das eleições gerais. Já o senador Jaques Wagner (PT) esteve presente na Igreja da Conceição da Praia, mas não fez o percurso até o Bonfim.

A caminhada do governador foi acompanhada inicialmente apenas por Geraldo Júnior e pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro (PT). Depois, se juntou a eles por um momento a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis (PT).

“Uma caminhada bonita. A gente vem abraçando o povo, sendo abraçado e deixando aqui os pedidos para 2026. Que seja de muita paz, saúde e dinheiro no bolso. É uma caminhada muito especial”, disse Jerônimo.

As ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Anielle Franco, da Igualdade Racial, também estiveram no evento religioso.

Pré-candidato do PSOL marca presença no festejo religioso

Ronaldo Mansur com aliados na Lavagem do Bonfim
Ronaldo Mansur com aliados na Lavagem do Bonfim Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pré-candidato do PSOL ao governo, Ronaldo Mansur esteve no Bonfim ao lado de aliados, como o deputado estadual Hilton Coelho e o vereador Hamilton Assis.

Mansur foi escolhido para representar o partido socialista depois que o ex-candidato a prefeito de Salvador Kleber Rosa desistiu de concorrer ao Palácio de Ondina nas eleições deste ano e anunciou a pré-candidatura a deputado estadual.

Antes da Lavagem do Bonfim, Ronaldo Mansur foi vítima de uma tentativa de assalto quando estava a caminho da Basílica, próximo à Praça Castro Alves.

De acordo com a assessoria de comunicação do pré-candidato do PSOL, ele se preparava para começar o percurso da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim quando foi abordado por dois criminosos nas imediações da Ladeira do Prata.

