SALVADOR

Jerônimo participa da Lavagem do Bonfim sem principais aliados e é alvo de vaias

Aliados do governador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e os senadores Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD) não compareceram ao festejo religioso

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:41

Governador da Bahia foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Lavagem do Bonfim começou amarga. O líder do executivo estadual e pré-candidato à reeleição foi recebido por vaias ao chegar na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, nesta quinta-feira (15), antes da tradicional caminhada até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim. A principal crítica foi o aumento da violência no estado.

“Queremos solução”, gritavam os manifestantes para o governador, com cartazes em mãos. Nas cartolinas, podiam ser lidas mensagens como: “Governador, pare de nos matar. A bala perdida sempre encontra o corpo negro” e “Bahia: recorde em violência, silêncio na governança”. A Bahia lidera o ranking de mortes em decorrência de ações policiais pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2024.

O protesto ocorreu antes de uma morte ser registrada no festejo, na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada.

Protesto contra o governador na Lavagem do Bonfim Crédito: Divulgação

Jerônimo chegou por volta de 7h25 na região da igreja. Acompanhado pelo vice-governador Geraldo Júnior (MDB), ele cumprimentou apoiadores e parou para tomar um mingau antes de se dirigir ao tradicional “Ato de Fé”, momento em que o padre Everaldo Pires da Cruz, pároco da Basílica da Conceição da Praia, proclama o evangelho. Recebeu mais vaias quando o padre o mencionou ao saudar os políticos presentes.

Aliados de Jerônimo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e os senadores Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (PSD) não compareceram à Lavagem do Bonfim deste ano, marcada pela disputa das eleições gerais. Já o senador Jaques Wagner (PT) esteve presente na Igreja da Conceição da Praia, mas não fez o percurso até o Bonfim.

A caminhada do governador foi acompanhada inicialmente apenas por Geraldo Júnior e pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro (PT). Depois, se juntou a eles por um momento a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis (PT).

“Uma caminhada bonita. A gente vem abraçando o povo, sendo abraçado e deixando aqui os pedidos para 2026. Que seja de muita paz, saúde e dinheiro no bolso. É uma caminhada muito especial”, disse Jerônimo.

As ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Anielle Franco, da Igualdade Racial, também estiveram no evento religioso.

Pré-candidato do PSOL marca presença no festejo religioso

Ronaldo Mansur com aliados na Lavagem do Bonfim Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pré-candidato do PSOL ao governo, Ronaldo Mansur esteve no Bonfim ao lado de aliados, como o deputado estadual Hilton Coelho e o vereador Hamilton Assis.

Mansur foi escolhido para representar o partido socialista depois que o ex-candidato a prefeito de Salvador Kleber Rosa desistiu de concorrer ao Palácio de Ondina nas eleições deste ano e anunciou a pré-candidatura a deputado estadual.

Antes da Lavagem do Bonfim, Ronaldo Mansur foi vítima de uma tentativa de assalto quando estava a caminho da Basílica, próximo à Praça Castro Alves.