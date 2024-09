PEW RESEARCH CENTER

Latino-americanos confiam pouco em Lula, aponta pesquisa

Os maiores índices de desconfiança em relação ao presidente são observados no Chile e no México

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 19:42

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

Sede da cúpula de líderes do G20 neste ano, o que reforça sua projeção internacional, o Brasil é visto de forma positiva pelos cidadãos da América Latina. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não desfruta da mesma confiança como líder global, de acordo com pesquisa do Pew Research Center.

O levantamento, realizado presencialmente pelo centro de pesquisas americano, revela que, em média, 52% dos entrevistados em cinco países da região (Argentina, Peru, Colômbia, México e Chile), além dos Estados Unidos, têm uma opinião favorável sobre o Brasil.

Por outro lado, quando questionados sobre Lula, apenas 30% dos respondentes confiam no presidente brasileiro para tomar decisões adequadas em temas de política internacional - neste ponto, os entrevistados dos EUA não foram incluídos. Em contrapartida, 55% afirmam não confiar em Lula.

Os maiores índices de desconfiança em relação ao presidente são observados no Chile e no México, onde 62% e 60% dos entrevistados, respectivamente, disseram não confiar no petista. Christine Huang, pesquisadora responsável pela análise, explicou à reportagem que fatores demográficos influenciam a percepção dos latino-americanos sobre Lula.