OBSTÁCULO NA POPULARIDADE

Lula defende Petrobras sobre aumento de preço dos combustíveis e diz que povo 'precisa aprender a saber quem xingar'

Presidente participou de cerimônia para compra de navios em Angra dos Reis

"O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04, e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que foi a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada Estado e cada posto têm liberdade de aumentar na hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os Estados, como ICMS que teve agora", disparou o petista.>

“O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que é entregue, dependendo do estado, chega a R$ 130, R$ 140. O povo paga o triplo do preço que paga à Petrobras”, disse. >

O preço dos combustíveis é uma pedra no sapato da gestão do petista e está entre as principais preocupações. A cerimônia em Angra dos Reis tentou reverter a baixa popularidade enfrentada pelo presidente — pesquisa Datafolha mostrou que sua aprovação atingiu o menor patamar de todos os seus governos.>