'Lula está ultrapassado e desconectado dos brasileiros', diz deputado baiano após nova pesquisa Quaest

Alan Sanches afirma que antecipadamente a população brasileira rejeita a ideia de continuidade de Lula, mesmo sem um nome da direita colocado

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:49

Alan Sanches
Deputado Alan Sanches (União Brasil) Crédito: Divulgação

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) revelou que a desaprovação ao governo Lula (PT) voltou a subir e atingiu 50% dos brasileiros, enquanto a aprovação recuou para 47%. É a primeira vez desde julho que o movimento se inverte, sinalizando perda de terreno e desgaste político do presidente, especialmente num cenário em que ainda não há uma candidatura competitiva da direita colocada para 2026.

Para o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o levantamento evidencia um governo "desconectado da realidade" do país e de uma sociedade que mudou mais rápido do que o presidente foi capaz de compreender.

“Lula perdeu a capacidade de fazer gestão no país. Desde que assumiu, em 2023, ele só faz política falando o que lhe vem à cabeça, sem filtro. Virou uma figura ultrapassada. Governa no modo analógico num mundo digital. O Brasil evoluiu, as demandas evoluíram, e Lula não acompanhou. O governo dele é a prova disso. Cheira a mofo”, pontua  Alan Sanches.

O parlamentar afirma que antecipadamente a população brasileira rejeita a ideia de continuidade de Lula, mesmo sem um nome da direita colocado. “Significa dizer que qualquer candidato da direita que não tenha o sobrenome Bolsonaro, com um mínimo de densidade eleitoral, pode ter reais chances de vitória. As pessoas cansaram dessa polarização, de muita narrativa e pouco resultado”, frisa Sanches.

O vice-líder da oposição na Alba diz| ainda que a avaliação do governo Lula ficou ainda pior com a volta do tema da segurança pública ao noticiário.

“Veja só que absurdo, enquanto os brasileiros pedem proteção, Lula vem dizer que os ‘traficantes são vítimas dos usuários’. Em vez de defender o cidadão, ele inverte as coisas. Hoje a população está de um lado e Lula está do outro. Ele perdeu o filtro, fala sem orientação, sem rumo. Assim como Bolsonaro abandonou a função e se limitava ao cercadinho, Lula repete o mesmo comportamento. Governa fora da realidade dos brasileiros. Está ultrapassado e essa pesquisa só confirma o que o país já percebeu”, finaliza Alan Sanches.

