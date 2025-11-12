POLÍTICA

'Lula está ultrapassado e desconectado dos brasileiros', diz deputado baiano após nova pesquisa Quaest

Alan Sanches afirma que antecipadamente a população brasileira rejeita a ideia de continuidade de Lula, mesmo sem um nome da direita colocado

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:49

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (12) revelou que a desaprovação ao governo Lula (PT) voltou a subir e atingiu 50% dos brasileiros, enquanto a aprovação recuou para 47%. É a primeira vez desde julho que o movimento se inverte, sinalizando perda de terreno e desgaste político do presidente, especialmente num cenário em que ainda não há uma candidatura competitiva da direita colocada para 2026.

Para o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o levantamento evidencia um governo "desconectado da realidade" do país e de uma sociedade que mudou mais rápido do que o presidente foi capaz de compreender.

“Lula perdeu a capacidade de fazer gestão no país. Desde que assumiu, em 2023, ele só faz política falando o que lhe vem à cabeça, sem filtro. Virou uma figura ultrapassada. Governa no modo analógico num mundo digital. O Brasil evoluiu, as demandas evoluíram, e Lula não acompanhou. O governo dele é a prova disso. Cheira a mofo”, pontua Alan Sanches.

O parlamentar afirma que antecipadamente a população brasileira rejeita a ideia de continuidade de Lula, mesmo sem um nome da direita colocado. “Significa dizer que qualquer candidato da direita que não tenha o sobrenome Bolsonaro, com um mínimo de densidade eleitoral, pode ter reais chances de vitória. As pessoas cansaram dessa polarização, de muita narrativa e pouco resultado”, frisa Sanches.

O vice-líder da oposição na Alba diz| ainda que a avaliação do governo Lula ficou ainda pior com a volta do tema da segurança pública ao noticiário.