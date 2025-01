SALVADOR

Neto elogia Bruno Reis em cerimônia de posse: ‘Segundo mandato vai ser ainda melhor'

Prefeito reeleito foi empossado nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal da capital baiana

O vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) elogiou Bruno Reis (União Brasil) durante cerimônia de posse do prefeito reeleito da capital baiana, nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal.

“Ele [Bruno] chega agora mais experiente, com todo o conhecimento sobre a nossa cidade, os desafios que tem, por conta, com uma equipe altamente qualificada. Tenho certeza que Bruno vai manter esse título que a gente traz de melhor prefeito do Brasil, de melhor prefeitura do país”, afirmou ACM Neto.