DISPUTA PELA BAHIA

'Nós vamos vencer as eleições de 2026', afirma Bruno Reis

Prefeito fez questão de frisar que apoia ACM Neto para ser candidato a governador da Bahia daqui a dois anos

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 16:32

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Paula Fróes/Correio

O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse estar convicto da vitória da oposição na disputa pelo governo da Bahia em 2026. Para ele, há uma “fadiga de material” e um “cansaço” das gestões petistas no estado.

“A Bahia tem problemas estruturais. É a campeã nacional da violência e do desemprego. É o estado que tem a pior educação do Brasil e onde, infelizmente, mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. É óbvio que as pessoas querem mudar essa realidade. Em uma eleição estadual, por mais que tenha a influência nacional, o peso da máquina pública, uma hora o desejo de experimentar outra forma de governar vai ser majoritário. Isso está bem próximo de ocorrer, e nós vamos vencer as eleições de 2026”, declarou Bruno Reis, em entrevista à Veja desta semana.

O prefeito fez questão de frisar que apoia ACM Neto (União Brasil) para ser candidato a governador da Bahia daqui a dois anos.

“Meu candidato a governador é ACM Neto. Essa decisão depende dele e, sendo concorrente, terá todo o meu apoio. Ele foi candidato na eleição passada, não venceu por muito pouco, continua trabalhando e tem tudo para ser o próximo governador”, ressaltou

Bruno Reis salientou que deseja no futuro ocupar outros cargos. “Depois que eu concluir o meu mandato, é natural que a gente passe a sonhar novos sonhos, de um dia ser senador, ser governador. Mas tenho consciência, muita humildade e o pé no chão, ainda mais depois dessa expressiva votação, que aumenta a expectativa das pessoas. Quero realizar um grande segundo mandato, fazer melhor do que foi o primeiro. Esse é meu foco agora”, afirmou ele.