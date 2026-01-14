Acesse sua conta
'O PT descarta aliados quando deixam de ser convenientes', diz ex-prefeito ao citar Lídice e Leão

Reinaldinho Braga critica falas recorrentes do senador Jaques Wagner (PT)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:14

Reinaldo Braga Filho, ex-prefeito de Xique-Xique
Reinaldo Braga Filho, ex-prefeito de Xique-Xique Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Xique-Xique e um dos coordenadores políticos de ACM Neto, Reinaldinho Braga, acusou o PT da Bahia de descartar aliados políticos quando eles deixam de ser úteis ao projeto do grupo governista. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, Reinaldinho critica falas recorrentes do senador Jaques Wagner (PT), que costuma afirmar que, no grupo governado pelo PT, políticos e partidos crescem, enquanto na oposição perdem espaço. Para o ex-prefeito, essa narrativa não se sustenta nos fatos. “A gente conhece a história e sabe que alguns gostam de repetir uma mentira tentando transformá-la em verdade”, afirmou.

Segundo Reinaldinho, o comportamento do PT da Bahia é de utilizar aliados enquanto eles são convenientes e descartá-los em seguida. Ele citou o caso da senadora Lídice da Mata (PSB), que, de acordo com ele, foi retirada do projeto político sem ter direito à reeleição. “Não consideraram a história dela, nem a história do partido dela, o PSB”, disse.

Outro exemplo mencionado foi o do então vice-governador João Leão e do PP. Reinaldinho afirma que Leão também foi descartado pelo grupo petista. “Usaram politicamente e depois deixaram de lado, inclusive de forma pública, pegando a Bahia de surpresa”, declarou.

O ex-prefeito estendeu a crítica ao interior do estado e afirmou que prefeitos e prefeitas que ajudaram o PT a eleger o governador Jerônimo Rodrigues (PT), mas perderam as eleições municipais, também foram escanteados. “Eles já não dão mais prestígio a quem perdeu a eleição, mesmo tendo sido aliado de primeira hora”, disse.

Para Reinaldinho, esse histórico reforça um sentimento de mudança na Bahia. “Muita gente percebeu que o grupo do PT faz mal a partidos e lideranças que sempre ajudaram e são descartados quando deixam de ser convenientes”, afirmou.

