POLÍTICA

Oposição diz que governistas usam 'cortina de fumaça' em eleição na Alba

O pleito para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa acontecerá no início de fevereiro

Como haveria resistência aos dois nomes, outros começaram a surgir como opções: Ivana Bastos e Alex da Piatã, ambos do PSD. Diante das disputas internas no partido, o presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, disse ao jornalista Victor Pinto, da rádio BandNews, que reunirá os parlamentares da sigla para discutir a eleição na Alba na próxima segunda-feira (20). “Eu sou o presidente do partido, mas o PSD são todos os deputados e dirigentes juntos. Nós vamos decidir”, afirmou.