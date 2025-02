POLÍTICA

'Queremos entender como é que o governo consegue quebrar um plano 100% adimplente', afirma deputado

O rombo do Planserv no ano passado foi de R$ 198 milhões, de acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:17

Alan Sanches Crédito: Divulgação

Da bancada de oposição, o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) questionou, nesta segunda-feira (17), como é que o governo estadual conseguiu “quebrar” o plano de saúde dos servidores estaduais, o Planserv, sendo que há 100% de adimplência. >

Para o parlamentar, não há motivo para o Planserv ficar deficitário. Como apontou o CORREIO nesta segunda-feira, pelo segundo ano seguido, o plano fechou no vermelho. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia, o rombo no ano passado foi de R$ 198 milhões.>

“O Planserv é um plano que não tem inadimplência porque a parte do servidor já é retida na folha de pagamento. A gente queria entender como é que o governo do Estado conseguiu quebrar um plano que é 100% adimplente”, afirmou Alan Sanches. >

O deputado ainda criticou por, nos últimos anos, as gestões petistas reduzirem (de 5% para 2,5%) a contribuição patronal que cabia ao Estado. >