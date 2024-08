POLÍTICA

Rui Costa compra fazenda de R$ 1,5 milhão na Bahia e põe em nome de aliada, diz UOL

A propriedade rural fica na divisa entre os municípios de Ipiaú e Itagibá, a aproximadamente 360 km ao sul de Salvador

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 09:31

Rui Costa, ministro da Casa Civil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

O ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), é dono de uma propriedade rural no interior do estado que formalmente está no nome de uma aliada política dele, segundo divulgou nesta quarta-feira (21) o portal UOL.

A fazenda fica na divisa entre os municípios de Ipiaú e Itagibá, a aproximadamente 360 km ao sul de Salvador, às margens da rodovia estadual BA-650. A região foi recentemente contemplada com verba de R$ 42 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), coordenado pelo próprio Rui Costa (PT).

Produtores rurais da região ouvidos pela reportagem estimam que a fazenda tenha cerca de 100 hectares, o que equivale a aproximadamente cem campos de futebol, classificando-a como uma "pequena propriedade rural", conforme a classificação fundiária do estado da Bahia. Com base no valor do hectare na região, que varia entre R$ 15 mil e R$ 25 mil, a propriedade teria um valor estimado em torno de R$ 1,5 milhão.

De acordo com moradores de Itagibá ouvidos pelo UOL, a fazenda teria sido adquirida por Rui Costa entre o fim do seu governo, em 2022, e o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2023.

O terreno de Rui Costa fazia parte de uma área maior pertencente à Mendonça Agropecuária, localizada próxima à estrada. A empresa é de propriedade da prefeita de Ipiaú, Maria Mendonça (PP), e seus familiares. Ela é aliada do ministro da Casa Civil, que frequentemente se hospeda na casa dela durante suas visitas à região.

Produtores rurais de Itagibá afirmam que a fazenda de Rui Costa foi formada por meio de um desmembramento da área da prefeita. No entanto, essa modificação não foi registrada na matrícula do imóvel. A Mendonça Agropecuária possui 1.241 hectares, dedicados à criação de gado e à produção de cacau, e a fazenda do ministro da Casa Civil é uma parcela dessa área.

"Ele é munícipe hoje, temos que tratar bem. Já visitei ele na fazenda. Ele tá com uma vontade doida de produzir, plantar as coisas dele. Chega dia de domingo ele tá lá com a bota dele, tirando mato. A gente torce pra que dê certo e ele consiga produzir na área dele. Ele tá plantando lá umas mudas de cacau, tá fazendo as coisas dele lá", disse o prefeito de Itagibá, Marquinhos Barreto (PCdoB), que é aliado de Rui Costa.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Rui Costa não quis se manifestar.

Apartamento luxuoso

Em 2022, Rui Costa comprou um apartamento no bairro da Graça, em Salvador, no valor de R$ 2,5 milhões, dos quais R$ 400 mil foram financiados. Na época, ele disse que era o seu único bem.

A Mansão Bahiano de Tênis, empreendimento lançado pela incorporadora Moura Dubeux, tem taxa de condomínio no valor de R$ 2.400 e IPTU mensal de R$ 2.000. A morada do ministro tem 305 metros quadrados e quatro suítes. No edifício, são dois imóveis por andar e quatro elevadores com hall privativo.