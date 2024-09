POLÊMICA

Secretária de Jerônimo usa estrutura do governo para atacar candidato do União Brasil

Em um texto enviado no grupo oficial do WhatsApp da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Roberta Santana fez críticas ao programa eleitoral do candidato. Segundo integrante do governo Jerônimo Rodrigues (PT), José Ronaldo desrespeitou “a dor das famílias que perderam entes queridos em decorrência de graves condições de saúde”. A mesma mensagem foi enviada para e-mails de jornalistas.