POLÍTICA

Secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia assume mandato de deputada federal

Elisangela Araújo ficará no lugar do deputado federal Zé Neto (PT), que pediu licença do posto para concorrer à prefeitura de Feira de Santana

A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Elisangela Araújo (PT), irá assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela ficará no lugar do deputado federal Zé Neto (PT), que pediu licença do posto para concorrer à prefeitura de Feira de Santana nas eleições deste ano.