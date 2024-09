CMS

Sessão na Câmara de vereadores é suspensa por conta de obra

A Câmara Municipal de Salvador cancelou a sessão ordinária prevista para ocorrer nesta segunda-feira (16). Por conta de uma obra no plenário, os vereadores não utilizaram o espaço. O encontro foi adiado para a próxima segunda (23).

A assessoria da Casa Legislativa informou que a reunião não ocorreu por conta de um "cheiro forte de cola e tinta". No período eleitoral, os vereadores acordaram que as sessões devem ocorrer apenas as segundas-feiras até 6 de outubro, data em que será decidido o primeiro turno das eleições.